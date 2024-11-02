7 растений, которые еще не поздно посадить в ноябре и получить ранний урожай

Осень - это не только время сбора урожая, но и возможность подготовить огород к весне. Если вы хотите получить свежие овощи на 2-4 недели раньше, следует задуматься об осенней посадке некоторых растений еще в ноябре.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие растения можно высадить в ноябре, а также дает несколько полезных рекомендаций для успешного посева.

Как сажать растения на огороде в ноябре

Осенняя посадка - это отличная возможность получить ранний урожай свежих овощей и зелени.

Перед посадкой важно дождаться установки холодной погоды - это конец октября или ноябрь, когда температура не превышает +3 градуса. Посев растений в это время обеспечивает им надежный зимний период, а также защиту от ранних весенних заморозков.

Для осенней посадки рекомендуется взять на 20% больше семян, чем обычно, поскольку некоторые могут не выжить. Выбирайте солнечные участки без застоя воды, чтобы растения могли получать достаточное количество света и не подвергались риску загнивания.

Укроп

Укроп - одна из самых популярных трав, которую можно сеять осенью. Семена нужно сеять густо, когда температура опустится до +3 градусов. Это позволяет растениям закрепиться перед холодами и получить ранний урожай весной.

Укроп хорошо переносит небольшие заморозки и быстро растет, так что уже в начале мая вы сможете насладиться свежими зелеными листьями.

Петрушка

Петрушка - еще одна ароматная зелень, которая хорошо приживается в осенних условиях. Она способна выдерживать морозы до -9 градусов, поэтому ее семена можно высаживать в начале ноября.

Петрушка быстро сходит после стратификации, что делает ее идеальным кандидатом для осеннего посева. Из нее получаются великолепные салаты, а также она придает вкус многим блюдам.

Ранние укроп и петрушка - великолепные весенние приправы (фото: Pixabay.com)

Кориандр

Кориандр, или кинзу, можно сеять в уже промерзшую верхнюю часть почвы. Семена следует углубить на 1-2 см, чтобы растения могли прорасти даже в холодную погоду.

Эта трава станет незаменимой в ваших блюдах, особенно в азиатской и мексиканской кухнях. При правильном уходе вы получите ароматный урожай уже в начале весны.

Руккола

Руккола - пикантная зелень, которую можно сеять при нулевой температуре. Ее семена следует высаживать глубже, чем в случае с другими травами, чтобы защитить их от мороза.

Руккола быстро всходит и дает ранний урожай, а ее пряный вкус делает ее популярной среди гурманов. Салаты с рукколой станут настоящим деликатесом в вашей весенней кухне.

Салатная горчица

Салатная горчица нуждается в особых условиях для посева - ее лучше сеять во время устойчивых морозов. Она быстро растет и способна выдерживать низкие температуры, что делает ее идеальной для осенней посадки.

Салатная горчица придает пикантности блюдам и может быть использована в салатах, гарнирах и соусах. В начале весны вы сможете насладиться ее свежими, хрустящими листьями.

Салат

Салат - еще один отличный вариант для осеннего посева. Лучше сеять его, когда температура не превышает +2 градуса. Он быстро растет и позволяет насладиться свежими листьями уже в марте.

Дополнительно салат обладает низкой калорийностью и содержит много витаминов, что делает его полезным дополнением к любому блюду.

Салат следует посадить осенью и собрать ранней весной (фото: Pixabay.com)

Щавель

Щавель - это прекрасное растение, которое также хорошо растет в холодное время года. Семена высевают на глубину 1 см, и он способен выдерживать даже небольшие заморозки.

Щавель является богатым источником витаминов и минералов, а его кисловатый вкус делает его популярным в супах и салатах. Уже с начала весны вы можете собирать свежие урожаи.