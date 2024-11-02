7 растений, которые еще не поздно посадить в ноябре и получить ранний урожай
Осень - это не только время сбора урожая, но и возможность подготовить огород к весне. Если вы хотите получить свежие овощи на 2-4 недели раньше, следует задуматься об осенней посадке некоторых растений еще в ноябре.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие растения можно высадить в ноябре, а также дает несколько полезных рекомендаций для успешного посева.
Как сажать растения на огороде в ноябре
Осенняя посадка - это отличная возможность получить ранний урожай свежих овощей и зелени.
Перед посадкой важно дождаться установки холодной погоды - это конец октября или ноябрь, когда температура не превышает +3 градуса. Посев растений в это время обеспечивает им надежный зимний период, а также защиту от ранних весенних заморозков.
Для осенней посадки рекомендуется взять на 20% больше семян, чем обычно, поскольку некоторые могут не выжить. Выбирайте солнечные участки без застоя воды, чтобы растения могли получать достаточное количество света и не подвергались риску загнивания.
Укроп
Укроп - одна из самых популярных трав, которую можно сеять осенью. Семена нужно сеять густо, когда температура опустится до +3 градусов. Это позволяет растениям закрепиться перед холодами и получить ранний урожай весной.
Укроп хорошо переносит небольшие заморозки и быстро растет, так что уже в начале мая вы сможете насладиться свежими зелеными листьями.
Петрушка
Петрушка - еще одна ароматная зелень, которая хорошо приживается в осенних условиях. Она способна выдерживать морозы до -9 градусов, поэтому ее семена можно высаживать в начале ноября.
Петрушка быстро сходит после стратификации, что делает ее идеальным кандидатом для осеннего посева. Из нее получаются великолепные салаты, а также она придает вкус многим блюдам.
Ранние укроп и петрушка - великолепные весенние приправы (фото: Pixabay.com)
Кориандр
Кориандр, или кинзу, можно сеять в уже промерзшую верхнюю часть почвы. Семена следует углубить на 1-2 см, чтобы растения могли прорасти даже в холодную погоду.
Эта трава станет незаменимой в ваших блюдах, особенно в азиатской и мексиканской кухнях. При правильном уходе вы получите ароматный урожай уже в начале весны.
Руккола
Руккола - пикантная зелень, которую можно сеять при нулевой температуре. Ее семена следует высаживать глубже, чем в случае с другими травами, чтобы защитить их от мороза.
Руккола быстро всходит и дает ранний урожай, а ее пряный вкус делает ее популярной среди гурманов. Салаты с рукколой станут настоящим деликатесом в вашей весенней кухне.
Салатная горчица
Салатная горчица нуждается в особых условиях для посева - ее лучше сеять во время устойчивых морозов. Она быстро растет и способна выдерживать низкие температуры, что делает ее идеальной для осенней посадки.
Салатная горчица придает пикантности блюдам и может быть использована в салатах, гарнирах и соусах. В начале весны вы сможете насладиться ее свежими, хрустящими листьями.
Салат
Салат - еще один отличный вариант для осеннего посева. Лучше сеять его, когда температура не превышает +2 градуса. Он быстро растет и позволяет насладиться свежими листьями уже в марте.
Дополнительно салат обладает низкой калорийностью и содержит много витаминов, что делает его полезным дополнением к любому блюду.
Салат следует посадить осенью и собрать ранней весной (фото: Pixabay.com)
Щавель
Щавель - это прекрасное растение, которое также хорошо растет в холодное время года. Семена высевают на глубину 1 см, и он способен выдерживать даже небольшие заморозки.
Щавель является богатым источником витаминов и минералов, а его кисловатый вкус делает его популярным в супах и салатах. Уже с начала весны вы можете собирать свежие урожаи.
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При написании материала использовались следующие источники: издания Bob Vila, Gardener's Path, Old Farmers' Almanac.