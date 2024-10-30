Влагозарядный полив: почему он обязательно нужен растениям перед зимой

Влагозарядный полив при подготовке сада к зиме обеспечивает деревьям необходимую влагу для лучшей переноски морозов. Почему такой полив особенно важен для растений перед зимой?

Что такое влагозарядный полив и почему он нужен растениям

Влагозарядный полив - это важный этап подготовки сада к зиме, особенно после жаркой и засушливой осени. Во время активного роста и плодоношения деревья поглощают много влаги, необходимой для нормального обмена веществ.

Осенью этот запас нужно пополнить, чтобы растения лучше перенесли морозы и получились весной здоровыми и крепкими. Испарение влаги с поверхности деревьев происходит даже зимой, и если корни не получат достаточного количества воды до наступления холодов, это может привести к их высушиванию и ослаблению.

Полив насыщает почву влагой, улучшая теплообмен и защищая корневую систему от обморожения. Если осень показалась дождливой, влагозарядный полив можно не проводить, но после сухого сезона он особенно важен.

Как определить необходимость влагозарядного полива

Для определения необходимости влагозарядного полива можно произвести небольшой тест. Нужно вырыть в саду яму глубиной около 30-50 см и взять горсть земли.

Если почва плотная и держится комом, поливать деревья не нужно. Если земля сухая и рассыпающаяся, растениям необходим полив.

Полив нужен, если почва сухая на глубине 50 см, поскольку влагозарядка должна достигать уровня 1-1,5 м, чтобы увлажнить корни. Плотный ком без следов влаги на бумаге указывает на недостаток влаги, и полив необходим, чтобы помочь растениям пережить зиму.

Влагозарядный полив нужен и взрослым деревьям, и саженцам (фото: Freepik.com)

Когда лучше производить влагозарядный полив

Влагозарядный полив проводят после массового опадания листьев, когда деревья замедляют потребление воды. Обычно это происходит в октябре-ноябре, при температуре около +2/-3°C.

Если провести полив слишком рано, это может спровоцировать рост побегов, что ухудшит зимовку деревьев. Важно следить за погодой, поскольку ранние заморозки могут повредить оборудование для полива.

Оптимально дождаться момента, когда установится прохладная погода и деревья сбросят листву, поскольку осенние дожди иногда могут заменить полив.

Способы и объемы влагозарядного полива

Для успешного влагозарядного полива требуется большое количество воды: взрослые деревья нуждаются в 50-100 литрах, а на молодых саженцах обычно хватает 3-4 ведра воды.

Полив производят так, чтобы вода проникала на глубину до 1,5 м. Для этого можно использовать шланг в приствольном круге, бортики для удержания воды, дождевания или капельный полив.

Капельный метод является наиболее экономичным по расходу воды, хотя требует финансовых затрат на оборудование. Если вода в колодце на грани окончания, можно использовать воду из скважины, поскольку холодная вода безопасна для корней, которых она достигнет уже прогретой в почве.