7 ошибок в ремонте, из-за которых потом все жалеют: как их не допустить

Начало ремонта всегда сопровождается большими ожиданиями и планами, однако не каждый этап выполнения работ проходит без ошибок. Некоторые из них могут не сразу обнаружиться, но со временем они проявятся и потребуют дополнительных затрат или переделок.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о 7 самых распространенных ошибках, которых стоит избегать, чтобы ремонт приносил радость, а не разочарование.

Непродуманная планировка

Даже самый красивый интерьер не спасет, если квартира неудобна для повседневной жизни. Нередко люди забывают о размерах мебели, пренебрегают системами хранения, а также не учитывают комфортное перемещение между комнатами. В результате возникает хаос, который может сильно раздражать.

Что делать? Ремонт начинается с грамотной планировки. Важно продумать расположение мебели, удобное место для хранения вещей, а также предусмотреть эргономичность пространства. Если вы не уверены в своих силах, обратитесь к специалисту.

Неправильное расположение электричества

Недостаточное количество розеток, их удачное расположение и неправильные сценарии освещения могут привести к постоянному использованию удлинителей и созданию темных зон в комнатах. Такая ситуация доставляет немало неудобств и неприятностей.

Что делать? Задумайтесь над тем, где именно будут расположены розетки, выключатели и освещение. Учтите, нужно ли дополнительное освещение для чтения в кровати или подсветка на пути в спальню. Обеспечьте надлежащий уровень комфорта для каждой зоны в квартире.

Электрика и сантехника - это две наиболее ответственные сферы ремонта (фото: Freepik.com)

Экономия на черновой отделке

Экономия на черновых материалах и работах для выравнивания поверхностей часто приводит к проблемам в будущем. Использование дешевых материалов может вызвать деформации, дефекты и даже поломки инженерных систем.

Что делать? Не стоит экономить на материалах для черновой отделки. Кроме того, важно выбрать квалифицированных мастеров для выполнения важных работ, таких как электрика или сантехника. Качество этих этапов нельзя игнорировать.

Экономия на исполнителях

Выбор дешевых исполнителей часто приводит к задержкам, низкому качеству материалов и недовольству результатами. Это особенно касается изготовления мебели на заказ, что является большой частью бюджета на ремонт.

Что делать? Выбирайте подрядчиков с хорошей репутацией, проверяйте их отзывы и портфолио. Четко обсуждайте сроки выполнения работ и качество материалов, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем.

Откладывание ремонта на потом

Откладывание ремонта на потом - это не только "скрытая" ошибка, но и реальный способ увеличить расходы. Это может привести к значительному удорожанию материалов и работ, что в конечном итоге лишь затянет процесс и увеличит расходы.

Что делать? Не ждите, пока проблема станет серьезной. Если вы уже задумались о ремонте, начинайте его без промедлений. Чем раньше вы начнете, тем меньше дополнительных расходов придется нести.

Хороший ремонт требует гармонии планирования, качества материала и исполнения (фото: Freepik.com)

Пренебрежение системами комфорта

Системы комфорта, такие как датчики протечек воды, фильтры для воды или освещение, часто остаются без внимания во время ремонта. Однако они значительно улучшают качество жизни и защищают от неприятных последствий в будущем.

Что делать? Продумайте, какие системы комфорта вам необходимы для вашего жилья. Включите датчики протечек, системы освещения и другие элементы для облегчения повседневной жизни. Не забывайте о расположении розеток и кабельных каналов для чистоты пространства.

Неорганизованное хранение

Неверно спланированные системы хранения могут создавать беспорядок, даже в самых опрятных интерьерах. Если не учесть привычки и потребности жильцов, можно попасть в ситуацию, когда пространство будет оставаться захламленным.

Что делать? Планируйте системы хранения с учетом вашего образа жизни. Используйте встроенные шкафы, органайзеры и современные решения для максимального упорядочения пространства. Уделяйте внимание каждой детали, чтобы не создавать дополнительный беспорядок.