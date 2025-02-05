7 помилок у ремонті, через які потім всі шкодують: як їх не допустити

Початок ремонту завжди супроводжується великими очікуваннями та планами, однак не кожен етап виконання робіт проходить без помилок. Деякі з них можуть не одразу виявитися, але з часом вони проявляться і зажадають додаткових витрат чи переділок.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 7 найбільш поширених помилок, яких варто уникати, щоб ремонт приносив радість, а не розчарування.

Непродумане планування

Навіть найкрасивіший інтер'єр не врятує, якщо квартира незручна для повсякденного життя. Нерідко люди забувають про розміри меблів, нехтують системами зберігання, а також не враховують комфортне переміщення між кімнатами. У результаті виникає хаос, який може сильно дратувати.

Що робити? Ремонт починається з грамотного планування. Важливо продумати розташування меблів, зручне місце для зберігання речей, а також передбачити ергономічність простору. Якщо ви не впевнені в своїх силах, зверніться до фахівця.

Неправильне розташування електрики

Недостатня кількість розеток, їх вдале розташування і неправильні сценарії освітлення можуть призвести до постійного використання подовжувачів та створення темних зон в кімнатах. Така ситуація доставляє чимало незручностей і неприємностей.

Що робити? Задумайтесь над тим, де саме будуть розташовані розетки, вимикачі та освітлення. Врахуйте, чи потрібно додаткове освітлення для читання в ліжку або підсвітка на шляху до спальні. Забезпечте належний рівень комфорту для кожної зони у квартирі.

Електрика та сантехніка - це дві найбільш відповідальні сфери ремонту (фото: Freepik.com)

Економія на чорновій обробці

Економія на чорнових матеріалах і роботах для вирівнювання поверхонь часто призводить до проблем у майбутньому. Використання дешевих матеріалів може спричинити деформації, дефекти та навіть поломки інженерних систем.

Що робити? Не варто економити на матеріалах для чорнової обробки. Крім того, важливо вибрати кваліфікованих майстрів для виконання важливих робіт, таких як електрика чи сантехніка. Якість цих етапів не можна ігнорувати.

Економія на виконавцях

Вибір дешевих виконавців часто призводить до затримок, низької якості матеріалів та невдоволення результатами. Це особливо стосується виготовлення меблів на замовлення, що є великою частиною бюджету на ремонт.

Що робити? Обирайте підрядників з хорошою репутацією, перевіряйте їхні відгуки та портфоліо. Чітко обговорюйте терміни виконання робіт та якість матеріалів, щоб уникнути неприємних сюрпризів у майбутньому.

Відкладання ремонту

Відкладання ремонту на потім - це не тільки "скрита" помилка, але й реальний спосіб збільшити витрати. Це може призвести до значного подорожчання матеріалів і робіт, що кінець кінцем лише затягне процес і збільшить витрати.

Що робити? Не чекайте, поки проблема стане серйозною. Якщо ви вже замислились про ремонт, починайте його без зволікань. Чим раніше ви почнете, тим менше додаткових витрат доведеться нести.

Гарний ремонт потребує гармонії планування, якості матеріалу та виконання (фото: Freepik.com)

Нехтування системами комфорту

Системи комфорту, такі як датчики протікання води, фільтри для води або освітлення, часто залишаються без уваги під час ремонту. Однак вони значно покращують якість життя та захищають від неприємних наслідків у майбутньому.

Що робити? Продумайте, які системи комфорту вам необхідні для вашого житла. Включіть датчики протікання, системи освітлення та інші елементи для полегшення повсякденного життя. Не забувайте про розташування розеток і кабельних каналів для чистоти простору.

Неорганізоване зберігання

Невірно сплановані системи зберігання можуть створювати безлад, навіть в найохайніших інтер'єрах. Якщо не врахувати звички та потреби мешканців, можна потрапити в ситуацію, коли простір залишатиметься захаращеним.

Що робити? Плануйте системи зберігання з урахуванням вашого способу життя. Використовуйте вбудовані шафи, органайзери та сучасні рішення для максимального упорядкування простору. Приділяйте увагу кожній деталі, щоб не створювати додатковий безлад.