9 мест на кухне, куда не стоит ставить микроволновку

Если вы хотите, чтобы ваша микроволновая печь служила долго и работала безопасно, важно правильно выбрать место для ее расположения. Какие места на кухне не предназначены для размещения микроволновки?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о девяти зонах, которых следует избегать, чтобы сохранить технику в хорошем состоянии.

Возле окна

Расположение микроволновки возле окна может показаться практичным, но это неправильное решение. Через открытую форточку в вентиляционные отверстия будет попадать пыль, грязь и мелкий мусор, что приведет к засорению системы охлаждения.

В худшем случае это может стать причиной короткого замыкания. Также прямые солнечные лучи нагревают корпус устройства, что способствует перегреву. Чтобы избежать поломок, выбирайте место подальше от окон.

Близко к стене

Микроволновка должна иметь достаточно пространства для вентиляции. Если установить устройство вплотную к стене, циркуляция воздуха будет ограничена, что приведет к перегреву. Кроме того, открытие дверцы в тесном пространстве может повредить как стену, так и технику. Оптимальное расстояние до стены должно составлять не менее 7-8 см.

Возле раковины

Вода и электроприборы - плохое сочетание. Расположение микроволновки возле раковины или посудомоечной машины повышает риск короткого замыкания из-за попадания влаги.

Постоянная влажность вредит внутренним компонентам, что приводит к быстрому износу устройства. Поэтому лучше держать микроволновую печь подальше от источников воды.

Возле холодильника

Размещение микроволновки на холодильнике или рядом с ним может вызвать проблемы. Горячий воздух от микроволновки негативно влияет на корпус и механизмы холодильника, вызывая деформации. Кроме того, микроволновка требует достаточного пространства для вентиляции, а близость к холодильнику этому мешает.

Рядом с плитой

Микроволновка, расположенная возле газовой или электрической плиты, постоянно подвергается воздействию высоких температур. Это провоцирует ее перегрев и быстрый износ внутренних компонентов. Такая близость также создает дискомфорт во время готовки.

Микроволновую печь стоит ставить на отдельном столе (фото: Pixabay.com)

В отдаленном углу кухни

Тесные углы мешают вентиляции устройства, что может привести к перегреву. Отсутствие доступа воздуха вредит эффективности работы микроволновки. К тому же плотно расположенные вокруг предметы могут повредиться из-за выделения тепла.

Не ставьте Wi-Fi-роутер на микроволновку

Часто из-за нехватки места роутер ставят на микроволновку, что негативно влияет на работу обоих устройств. Во время работы микроволновая печь излучает волны, которые могут препятствовать Wi-Fi сигналу, создавая перебои в сети. Рекомендуется держать эти приборы как можно дальше друг от друга.

На рабочей поверхности

Расположение микроволновки на кухонной рабочей поверхности загромождает пространство. Это уменьшает удобство во время готовки, ведь микроволновка занимает много места. К тому же под устройством скапливается мусор, что затрудняет уборку.

Рядом со специями

Специи, расположенные рядом с микроволновкой, могут потерять свои свойства из-за тепла, выделяемого во время работы устройства. Высокая температура разрушает природные масла в пряностях, лишая их аромата. Для хранения специй лучше выбрать сухой и темный шкаф.