Вырвиглаз, а не дизайн. 5 признаков устаревшего интерьера, которые позорят квартиру

Каждый интерьер рассказывает о стиле и вкусах своего владельца. Однако с течением времени даже самое современное оформление может выглядеть устаревшим.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ресурс Kupistul.ua рассматривает пять признаков устаревшего интерьера и предлагает простые способы сделать его актуальным и стильным.

Громоздкая мебель и низкие шкафы

Ранее популярные массивные мебельные гарнитуры сегодня выглядят тяжелыми и неуклюжими. Такие интерьеры визуально перегружают пространство, создавая ощущение загроможденности.

Кроме того, громоздкие шкафы нередко лишают комнату функциональности, занимая слишком много места. Они могут делать помещение менее комфортным, создавая атмосферу давления.

На что можно заменить:

Выберите встроенные системы хранения, которые незаметно интегрируются в стены.

Используйте навесные полочки и шкафы, освобождающие пол.

Отдавайте предпочтение светлой мебели с лаконичным дизайном.

Добавьте зеркала или стеклянные поверхности, чтобы визуально расширить пространство.

Громоздкая мебель и низкие шкафы имеют устаревший вид (фото: Kupistul.ua)

Темные цвета в больших объемах

Насыщенные бордовые, зеленые или синие оттенки, популярные в ХХ веке, сегодня считаются слишком тяжелыми. Они создают давящую атмосферу и затемняют помещение.

Часто такие цвета не только делают комнату визуально меньше, но и влияют на эмоциональное состояние, добавляя мрачности. В современных интерьерах предпочтение отдается более открытым и свежим цветам.

На что можно заменить:

Используйте светлые тона: бежевый, белый, пастельные оттенки.

Оставьте темные цвета только для акцентов, например, декоративных подушек или картин.

Освежите стены краской или обоями со светлым фоном.

Добавьте естественного освещения с помощью легких штор.

Темные цвета в больших объемах - это не современный тренд (фото: Kupistul.ua)

Пестрые ковры и дорожки с пестрыми рисунками

Ковры с яркими рисунками или коридорные дорожки выглядят архаично и делают интерьер визуально перегруженным. Сегодня популярны минималистичные и однотонные модели.

Они не только добавляют пространству гармоничности, но и значительно проще в уходе. Также современные ковры помогают создать уютную атмосферу, не отвлекая внимания чрезмерной декоративностью.

На что можно заменить:

Выберите ковры нейтральных оттенков: бежевый, серый, кремовый, бежевый.

Обратите внимание на модели с геометрическими рисунками.

Используйте ковры из натуральных материалов: шерсти, хлопка или джута.

Оставьте пол открытым в узких пространствах, таких как коридоры.

Пестрые ковры - это, мягко говоря, не дизайн 21 века (фото: Pixabay.com)

Однотипные мебельные гарнитуры

Комплекты мебели, ранее считавшиеся признаком вкуса, нынче выглядят слишком однообразно. В современном дизайне ценится эклектика и индивидуальность.

Такие гарнитуры часто создают статичный вид, лишенный динамики и индивидуальности. Использование различных материалов и текстур добавляет интерьеру уникальности и делает его более уютным.

На что можно заменить:

Комбинируйте мебель разных стилей и материалов.

Используйте стулья разных форм возле обеденного стола.

Добавьте текстур: дерево, металл, стекло и текстиль можно сочетать между собой.

Используйте декоративные подушки или пледы для акцентов.

Однотипные мебельные гарнитуры слишком скучные (фото: Kupistul.ua)

Тяжелые ламбрекены и громоздкий текстиль

Ламбрекены и шторы с крупными узорами создают перегрузку в пространстве. Современный дизайн отдает предпочтение легким и простым решениям. Такие элементы часто выглядят устаревшими и не соответствуют современным представлениям о комфорте и стиле. Легкий текстиль поможет сделать помещение более светлым и приятным для жизни.

На что можно заменить:

Вместо ламбрекенов используйте легкие полупрозрачные шторы.

Выберите текстиль в минималистическом стиле или однотонный.

Используйте натуральные ткани: лен, хлопок или шелк.

Дополните интерьер простыми жалюзи или римскими шторами.

Тяжелые ламбрекены лучше сменить на что-то другое (фото: Kupistul.ua)