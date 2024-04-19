7 советов родителям, чтобы наладить связь с детьми: рекомендации психологов

Когда дети были маленькими, казалось, вы точно знаете, что делать. Но позже, как правило, когда дети достигают подросткового возраста, общение ухудшается, ведь родительская авторитетность снижается. Однако есть несколько путей, как можно восстановить доверие ребенка и улучшить семейные отношения.

О том, какие действия помогают улучшить общение с детьми, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ресурс о психологии отношений Marriage.com .

Ежедневно ешьте вместе

Один из лучших советов по семейным отношениям - есть хотя бы один раз в день вместе, а не перед телевизором.

Семейная трапеза - это прекрасное время для всех, чтобы поговорить, посмеяться и рассказать о том, как прошел день. Исследования показывают, что дети, ужинавшие с родителями 5-7 раз в неделю, чаще сообщали о здоровой, удовлетворительной коммуникации с родителями.

Совместный приём пищи всей семьей также тесно связан с профилактикой употребления психоактивных веществ среди подростков. Дети, которые регулярно ели вместе с семьей, также имеют лучшее психическое состояние здоровья в подростковом возрасте, чем те, кто этого не делал.

Будьте терпеливы

Никто никогда не говорил, что воспитание детей будет лёгким. Будут моменты, когда они будут делать вещи, которые будут вас огорчать или разочаровывать. Но важно быть терпеливым. Подумайте о том, какими вы были в их возрасте.

Сосредоточьтесь на положительном и используйте каждый новый опыт или разговор с ребенком, чтобы дать ему понять, что вы всегда рядом, независимо от того, нужна ему эмоциональная или физическая поддержка.

Когда ваш ребенок видит, что вы спокойно и терпеливо реагируете на ситуацию, он с большей вероятностью придет к вам с проблемами в будущем.

Обнимайтесь каждый день

Объятия - отличный способ наладить невербальную коммуникацию. Когда ваши дети были моложе, вы, вероятно, могли чаще их обнимать. Теперь, когда они подросли, не думайте, что вам нужно отказываться от объятий для выражения положительных эмоций.

Сегодня многие исследования подчеркивают важность объятий для эмоционального развития. Однако уважайте личные границы вашего ребенка - не надо обнимать ребенка, если он этого не хочет.

Прислушайтесь к ребенку

Для родителей, пытающихся наладить связь со своими детьми, лучший способ узнать переживания ребенка - это слушать. Это показывает детям, что вы уважаете их мысли и взгляды.

Скорее всего, ваш ребенок запомнит, были ли вы действительно внимательны, когда он рассказывал что-то важное для него. Поэтому когда вы слушаете, убедитесь, что вы полностью присутствуете.

Выключите свой мобильный телефон или смартфон и уделите ребенку все свое внимание. Еще один прекрасный способ показать детям, что вы их слушаете - выключить телевизор или сделать тише музыку в машине, когда они разговаривают с вами.

Проводите время с ребенком по очереди

Дети должны проводить время вместе со своей семьей, но вам также полезно давать каждому ребенку время наедине с каждым родителем. Даже если вы выделите 15 минут в день, чтобы побыть с каждым ребенком, это поможет им развить свою личную связь с вами и вашим супругом вне полной семьи.

Вы также можете использовать такую возможность, чтобы поинтересоваться их предпочтениями, а затем спланировать общий день для изучения хобби.

Планируйте семейные мероприятия

Так же, как пары планируют романтическое свидание, семье следует планировать время, которое все проводят вместе. Такие семейные прогулки - отличный способ создать воспоминания и сблизиться как единое целое.

Среди замечательных идей - поход в кино, боулинг, пикник, семейный вечер настольных игр. Вы также можете спланировать увлекательный семейный отпуск или поездку на выходные вместе, попросив детей высказать свои пожелания о том, чем бы они хотели заняться.

Позаботьтесь о себе

Для того чтобы быть отличными родителями для своих детей, вы должны укреплять свою связь как супружеские партнеры. Один из способов - устраивать вечера-свидания. Вечер-свидание - это возможность побыть друг с другом и хорошо провести время так, как вы привыкли к женитьбе.

Это не только улучшит коммуникацию между вами, но и с детьми - ведь общение между родителями является примером для детей и в будущем становится их моделью поведения. Кроме того, если между родителями постоянные ссоры, ребенок не будет испытывать доверия.

Так же, если ребенок воспитывается одним из родителей, он чувствителен к поведению взрослого - поэтому прежде всего необходимо беспокоиться о своем эмоциональном состоянии, не пренебрегая поддержкой, помощью и порой для себя.