10 ошибок женщин, из-за которых отношения летят кувырком

Иногда отношения не складываются, сколько бы усилий не прилагалось. И несмотря на то, что отношения - это взаимодействие и ответственность двух людей, иногда бывает что-то неверное в подходе и отношении к поиску партнера и построению общения.

Трата времени на недоступных людей

Перестаньте зацикливаться на тех, кто не может быть тем, кто вам нужен, когда вы в этом нуждаетесь. Отпустите их. Чем больше энергии, времени и усилий вы тратите на них, тем больше это мешает вам двигаться вперед.

И вы теряете время, много времени без надобности, когда тратите его на кого-то, кто не может быть доступным вам так, как вам нужно.

Слишком рано вступать в интимные отношения

Не стоит так быстро вступать в интимные отношения - несмотря на то, что сейчас 21 век. Из-за того, что близость настолько легко доступна в любом виде, она стала недооцененной и воспринимается как само собой разумеющееся.

А когда у вас есть что-нибудь постоянно, это становится менее желанным. И мужчины начинают думать о том, что будет дальше, а не о том, что есть у них сейчас и перед глазами.

Ловиться на реплики

К примеру, на такие фразы как "Я хочу сделать тебе массаж". Эти фразы могут означать совершенно другое и быть намеками - однако отсутствие прямолинейности часто свидетельствует и о нежелании нести ответственность за действия и строить отношения.

Если это то, чего вы хотите, хорошо, но идите на это с широко открытыми глазами, и если вы не пытаетесь быть близкими.

Соглашаться на то, чтобы быть чьим-то вариантом, а не приоритетом

Каждый раз, когда кто-то заканчивает предложение словами "но" после того, как сказал, что женщина ему нравится, он говорит, что его влюбленность недостаточна. И вы слишком ценны и достойны для такого типа болтовни.

Не ограничивайте свои возможности тем, кто не желает сделать вас своим основным вариантом.

Не менять ничего

Перестаньте соблюдать один и тот же метод знакомств. Единственная оговорка: если ваша деятельность сосредоточена на занятиях, где вы постоянно сидите дома, или на том, что не дает вам доступ к другим людям, расширяйте свои горизонты.

Иногда выходите на улицу наедине. К вам легче подойти, когда вы сами, а не в окружении. Или подойдите к кому-нибудь, кто вам интересен, и сделайте комплимент.

Встречаться исключительно с "типажом"

Умные знакомства - это все о выходе из зоны комфорта. А это значит быть открытым к тем, кто может появиться в вашей жизни, кто не обязательно ваш типаж, особенно если отношения с "типажом" не складываются.

Иногда то, что вам нужно в человеке, которого вы ищете, появляется в обертке, которая выглядит совсем не так, как вы ожидали или хотели бы. Выбросьте свой список типов и сосредоточьтесь на том, кем есть этот человек и как он вписывается в вашу жизнь.

Планирование заранее

Если вы из тех людей, которым приходится выяснять все в своих отношениях, и вы легко привязываетесь или быстро влюбляетесь в тех, с кем встречаетесь, этот совет именно для вас.

Научитесь идти напролом. Иногда лучшие отношения возникают спонтанно и без лишних раздумий. Расслабьтесь и живите моментом. Но, пожалуйста, перестаньте перегибать палку в начале и не пытайтесь выяснить все за пару свиданий. Любовь требует времени.

Слишком много говорить

Наблюдайте больше, чем вы говорите. Когда вы встречаете кого-нибудь, кто вам нравится, это очень волнует.

Понаблюдайте за человеком. Задавайте много вопросов. Узнайте, что для него важно. Выясните, с ней ли вы на одной волне. Посмотрите за пределы того, что очевидно. Это хороший человек? Хорошо ли он к вам относится?

Думать, что вы исключение

Если вы будете задавать правильные вопросы и внимательно слушать, то, скорее всего, вам расскажут, что произошло в прошлых отношениях, или дадут четкие намеки.

Если в их прошлом есть целый ряд бывших и есть последовательность сломанных, замученных и безумных женщин, это для вас большой красный флаг.

Если есть последовательность из трех или более подобных сценариев, которые закончились плохо, вам нужно двигаться в другом направлении.

Сравнение своих отношений с теми, которые вы видите в социальных сетях

Прежде всего, независимо от того, насколько прекрасны отношения, каждые из них имеют определенные проблемы. Это потому, что мы люди и несовершенны, и это, естественно, переносится на наши отношения с другими людьми.

Во-вторых, большинство пар собираются делиться только счастливыми моментами своих отношений. Это социальная вещь, и в большинстве случаев, когда мы делимся с другими, мы хотим, чтобы на нас смотрели с восхищением.

Поэтому не сравнивайте свои отношения и не завидуйте другим в социальных сетях, потому что на самом деле вы никогда не знаете, что происходит между двумя людьми. Вместо этого сосредоточьтесь на поиске и развитии отношений, имеющих динамику, отвечающую вашим потребностям.