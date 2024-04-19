7 порад батькам, щоб налагодити зв'язок з дітьми: рекомендації психологів

Коли діти були маленькими, здавалося, що ви точно знаєте, що робити. Але пізніше, зазвичай коли діти досягають підліткового віку, спілкування погіршується, адже батьківська авторитетність знижується. Проте, є декілька шляхів, як можна відновити довіру дитини і покращити родинні стосунки.

Про те, які дії допомагають покращити спілкування з дітьми, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на ресурс про психологію стосунків Marriage.com .

Щодня їжте разом

Одна з найкращих порад щодо сімейних стосунків - їсти хоча б один раз на день разом, а не перед телевізором.

Сімейна трапеза - це чудовий час для всіх, щоб поговорити, посміятися та розповісти про те, як пройшов день. Дослідження показують, що діти, які вечеряли з батьками 5-7 разів на тиждень, частіше повідомляли про здорову, задовільну комунікацію з батьками.

Спільний прийом їжі всією сім'єю також тісно пов'язаний з профілактикою вживання психоактивних речовин серед підлітків. Діти, які регулярно їли разом з родиною, також мають кращий психічний стан здоров'я в підлітковому віці, ніж ті, хто цього не робив.

Будьте терплячими

Ніхто ніколи не говорив, що виховання дітей буде легким. Будуть моменти, коли вони робитимуть речі, які вас засмучуватимуть чи розчаровуватимуть. Але важливо бути терплячим. Подумайте про те, якими ви були в їхньому віці.

Зосередьтеся на позитивному і використовуйте кожен новий досвід або розмову з дитиною, щоб дати їй зрозуміти, що ви завжди поруч, незалежно від того, чи потрібна їй емоційна або фізична підтримка.

Коли ваша дитина бачить, що ви спокійно і терпляче реагуєте на ситуацію, вона з більшою ймовірністю прийде до вас з проблемами в майбутньому.

Обіймайтеся щодня

Обійми - чудовий спосіб налагодити невербальну комунікацію. Коли ваші діти були молодшими, ви, ймовірно, могли частіше їх обіймати. Тепер, коли вони трохи підросли, не думайте, що вам потрібно відмовлятися від обіймів для вираження позитивних емоцій.

Сьогодні багато досліджень підкреслюють важливість обіймів для емоційного розвитку. Проте поважайте особисті кордони вашої дитини - не треба обіймати дитину, якщо вона цього не хоче.

Дослухайтеся до дитини

Для батьків, які намагаються налагодити зв'язок зі своїми дітьми, найкращий спосіб дізнатися переживання дитини - це слухати. Це показує дітям, що ви поважаєте їхні власні думки та погляди.

Швидше за все, ваша дитина запам'ятає, чи були ви дійсно уважними, коли вона розповідала щось важливе для неї. Тому, коли ви слухаєте, переконайтеся, що ви повністю присутні.

Вимкніть свій мобільний телефон або смартфон і приділіть дитині всю свою увагу. Ще один чудовий спосіб показати дітям, що ви їх слухаєте - це вимкнути телевізор або зробити тихіше музику в машині, коли вони розмовляють з вами.

Проводьте час з дитиною по черзі

Діти повинні проводити час разом зі своєю сім'єю, але для вас також корисно давати кожній дитині час наодинці з кожним із батьків. Навіть якщо ви виділите 15 хвилин на день, щоб побути з кожною дитиною, це допоможе їм розвинути свій особистий зв'язок з вами і вашим чоловіком/дружиною поза межами повної сім'ї.

Ви також можете використовувати таку можливість, щоб поцікавитися їхніми вподобаннями, а потім спланувати спільний день для вивчення хобі.

Плануйте сімейні заходи

Так само, як пари планують романтичне побачення, родині слід планувати час, який всі проводять разом. Такі сімейні прогулянки - чудовий спосіб створити спогади та зблизитися як єдине ціле.

Серед чудових ідей - похід в кіно, боулінг, пікнік, родинний вечір настільних ігор. Ви також можете спланувати захопливу сімейну відпустку або поїздку на вихідні разом, попросивши дітей висловити свої побажання щодо того, чим би вони хотіли зайнятися.

Подбайте про себе

Для того, щоб бути чудовими батьками для своїх дітей, ви повинні зміцнювати свій зв'язок як подружні партнери. Один зі способів - влаштовувати вечори-побачення. Вечір-побачення - це можливість побути один з одним і добре провести час так, як ви звикли до одруження.

Це не тільки покращить комунікацію між вами, а й з дітьми - адже спілкування між батьками є прикладом для дітей і в майбутньому стає їхньою моделлю поведінки. Крім цього, якщо між батьками постійні сварки, дитина не відчуватиме довіри.

Так само, якщо дитина виховується одним з батьків, вона чутлива до поведінки дорослого - тому насамперед необхідно турбуватися про свій емоційний стан, не нехтуючи підтримкою, допомогою і часом для себе.