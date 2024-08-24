7 невероятных украинских фильмов, которые должны увидеть все. Интересная подборка ко Дню Независимости
24 августа Украина отмечает очень важный праздник - День Независимости. И это - отличный повод, чтобы поближе познакомиться с украинским кино. Ведь многие ленты способны вдохновить и поразить.
РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 7 крутых украинских фильмов, которые стоит посмотреть.
"Довбуш"
Лента о легендарном карпатском рыцаре Олексе Довбуше, который стремился к справедливости для украинцев и возглавил восстание против польской шляхты, очарует не только интересным сюжетом, но и невероятной игрой актеров. Кстати, телевизионная премьера ленты запланирована именно на 24 августа. В 20.00 фильм можно будет посмотреть на ICTV2.
"Яремчук: Незрівнянний світ краси"
Эта лента вышла в начале августа и уже стала очень популярной. Документальная биографическая драма познакомит вас с музыкальной легендой - Назарием Яремчуком. И эту картину точно стоит посмотреть всем украинцам.
"Будинок "Слово"
Невероятная историческая драма расскажет о "расстрелянном возрождении" - украинских художниках и литераторах, которых убивали "советы". Фильм заставит плакать и даст немало идей для размышления.
"Конотопська відьма"
Новая лента расскажет о девушке, потерявшей любимого во время полномасштабной войны РФ против Украины. И она решила отомстить. Кстати, премьера фильма состоялась совсем недавно, в канун Дня Независимости.
"Люксембург, Люксембург"
Трагикомедия о двух братьях-близнецах заставит вас смеяться и удивляться, ведь в ленте все - реалистичный сюжет, колоритный суржик и немало жизненных ситуаций. И если вы еще не смотрели эту ленту - обязательно добавьте ее в свой список.
"Безславні кріпаки"
Приключенческая лента получила немало одобрительных отзывов. В ней вы увидите Украину в 19 веке. Но не ждите, что это будет скучно. Вас ждет невероятный сюжет, в котором самурай Акай знакомится с Тарасом Шевченко и с головой погружается в приключения.
"Я працюю на цвинтарі"
Черная комедия о мужчине, попадающем в очень непростую ситуацию. И пока он пытается спастись от тех, кто хочет завладеть делом его жизни, он обретает любовь. Лента легкая и очень понятная, она удачно сочетает в себе грустные и веселые вещи.
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