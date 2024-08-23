После них вы не можете спать. 5 фильмов ужасов, которые напугают даже тех, кто ничего не боится

Современные фильмы ужасов способны поразить не только так называемыми скримерами и внезапным появлением монстров в кадре. Сюжетные линии некоторых лент могут быть настолько интересными и одновременно жуткими, что пугают даже тех, кто уверяет, что совсем не боится триллеров.

"Никто не выживет"

Фильм о мести и человеческой жестокости поразит неожиданными сюжетными линиями. Сначала вы увидите пару, которую берут в заложники преступники. А потом "жертвы" раскроются с другой стороны, от чего этот фильм точно хочется досмотреть до конца.

"Астрал"

Мало кто не слышал об этой ленте. И первая ее часть, вышедшая в 2010 году, действительно способна пощекотать нервы. В ней вы увидите историю о семье, которая переехала в старый дом. И это стало началом очень мистических и жутких событий.

"Месть младенцу"

История об аварии, в которой беременная жена теряет любимого мужа, поначалу кажется лишь драматичной. Но когда ночью, в преддверии родов, у двери окажется незнакомка, которая начинает угрожать убитой горем женщине, все становится очень жутким.

"Демон внутри"

Сначала вы можете подумать, что это детектив, ведь в морге оказывается тело агадочно умершей женщины. И специалисты должны узнать, что же с ней произошло. Потом выясняется, что без паранормальных явлений не обошлось.

"Приют"

Выросшая в приюте женщина решила вернуться туда, но уже с мужем и сыном. Она захотела снова открыть детский дом, но потом сильно об этом пожалела. Эта история может "отбить" все желания заходить в старые дома.