После них вы не можете спать. 5 фильмов ужасов, которые напугают даже тех, кто ничего не боится
Современные фильмы ужасов способны поразить не только так называемыми скримерами и внезапным появлением монстров в кадре. Сюжетные линии некоторых лент могут быть настолько интересными и одновременно жуткими, что пугают даже тех, кто уверяет, что совсем не боится триллеров.
РБК-Украина (проект Styler) собрало 5 фильмов ужасов, которые оценят фаны действительно страшных историй.
"Никто не выживет"
Фильм о мести и человеческой жестокости поразит неожиданными сюжетными линиями. Сначала вы увидите пару, которую берут в заложники преступники. А потом "жертвы" раскроются с другой стороны, от чего этот фильм точно хочется досмотреть до конца.
"Астрал"
Мало кто не слышал об этой ленте. И первая ее часть, вышедшая в 2010 году, действительно способна пощекотать нервы. В ней вы увидите историю о семье, которая переехала в старый дом. И это стало началом очень мистических и жутких событий.
"Месть младенцу"
История об аварии, в которой беременная жена теряет любимого мужа, поначалу кажется лишь драматичной. Но когда ночью, в преддверии родов, у двери окажется незнакомка, которая начинает угрожать убитой горем женщине, все становится очень жутким.
"Демон внутри"
Сначала вы можете подумать, что это детектив, ведь в морге оказывается тело агадочно умершей женщины. И специалисты должны узнать, что же с ней произошло. Потом выясняется, что без паранормальных явлений не обошлось.
"Приют"
Выросшая в приюте женщина решила вернуться туда, но уже с мужем и сыном. Она захотела снова открыть детский дом, но потом сильно об этом пожалела. Эта история может "отбить" все желания заходить в старые дома.
К слову, раньше мы называли 7 культовых фильмов, которые должен посмотреть каждый.
Кроме того, недавно появилась подборка ильмов ужасов по мотивам романов Кинга.