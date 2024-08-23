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4 причины посмотреть фильм "Мирні люди" о настоящем нутре россиян

Пятница 23 августа 2024 19:20
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4 причины посмотреть фильм "Мирні люди" о настоящем нутре россиян Кадр из фильма "Мирные люди"
Автор: Полина Иваненко

29 августа в украинский прокат выходит документальный хит 2024 года - фильм "Мирні люди", показывающий настоящее нутро россиян и почему с ними невозможно ни договариваться, ни дружить, ни мириться.

РБК-Украина (проект Styler) накануне проката собрали четыре причины, по которым этот фильм, смонтированный из перехваченных разговоров российских солдат, обязателен к просмотру в кинотеатрах.

Награды и общественный резонанс

Мировая премьера фильма состоялась на Берлинском международном кинофестивале, где он получил Специальную награду от экуменического жюри и Специальную награду от жюри Amnesty International в программе Forum.

Лента была в программах международных фестивалей по всему миру - от Гонконга до Нью-Йорка. На Гонконгском международном кинофестивале она получила Специальную награду, а в Кракове - награду "Серебряный Рог" режиссеру за фильм на социальную тематику и приз FIPRESCI от ассоциации кинопрессы.

Украинская команда

Лента стала второй режиссерской работой Оксаны Карпович. До этого она была известна фильмом "Не хвилюйся, двері відчиняться", а в начале полномасштабного вторжения работала локальной продюсершей для иностранных новостей.

Продюсерами с украинской стороны стали Ольга Бесхмельницына ("Байконур. Вторгнення", "Стоп-земля") и Дарья Бассель ("Будинок зі скалок", "Редакція").

"Оксану я знаю очень давно, когда она еще приходила на фестиваль Docudays UA волонтером. Мы с ней думали делать совсем другую ленту. Готовили заявку в Украинский культурный фонд в поддержку картины, должны были подать ее 24 февраля. После вторжения россиян Карпович начала работать с телекомпанией Al Jazeera: как фиксер и продюсер несколько месяцев провела на передовой в Харьковской и Донбассе, организовывала съемки для журналистов, а по ночам слушала перехваченные разговоры оккупантов. Так родилась идея картины", - рассказывает Дарья о рождении фильма.

4 причины посмотреть фильм &quot;Мирні люди&quot; о настоящем нутре россиян

Кадр из фильма "Мирні люди"

Производство и бюджет

"Мирні люди" - копродукция Канады, Франции и Украины. Главным продюсером ленты является канадская компания Cosmos Films, а французским копродюсером - парижская компания Hutong Productions.

Cosmos Films развивала проект с самого начала вместе с режиссером Оксаной Карпович и отвечала за основное финансирование и постпродакшн.

Самым дорогим был монтажно-тонировочный период. В течение шести месяцев во Франции Карпович работала с французским режиссером монтажа Шарлотт Туррес.

Подготовка к монтажу включала каталогизацию и перевод большого объема перехватов. Это была длительная, кропотливая и недешевая работа. Работы во Франции стоили 138 000 евро. Всего бюджет фильма составил 611 000 евро.

4 причины посмотреть фильм &quot;Мирні люди&quot; о настоящем нутре россиянКадр из фильма "Мирні люди"

Отзывы

Международные медиа пишут, что фильм "раскрывает поразительный разврат россиян", в то время, когда украинские критики отмечают, что "Карпович рассказывает, что россияне в своем большинстве не являются носителями ценностей социальной драматургии Чехова".

Оценка на платформе IMDb составляет 7,8 из 10, а в синефильском портале Letterboxd рейтинг - 3,6 из 5.

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