Ешьте сколько хотите. 8 продуктов, от которых вы никогда не поправитесь

Существуют некоторые продукты, которых можно съесть много и не переживать за фигуру. Все потому, что они имеют низкую калорийность.

На какие именно продукты можно "налегать", не боясь фигуры, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера Юрия Попка в Facebook.

Какие продукты нужно выбирать при похудении?

Насыщающие продукты

Это те, которые заполняют желудок и сигнализируют мозгу о насыщенности, что помогает избежать переедания.

Низкокалорийные и объемные продукты

Включают много клетчатки, которая может быть как растворимой, так и нерастворимой. Нерастворимая клетчатка проходит через желудок и кишечник, создавая объем, способствующий ощущению сытости. К примеру, овсянка набухает в желудке, заполняя его. Это можно сравнить с ощущением сытости, которое возникает, когда в желудок попадает объемный предмет, даже если калорий в нем нет.

Белки

Они требуют много энергии для переваривания, и из 100% белка усваивается менее 70%, поскольку 30% тратится на пищеварение. Белки создают ощущение сытости на длительное время и являются важным строительным материалом для организма. Они подходят как для тех, кто хочет нарастить мышечную массу, так и для тех, кто пытается сбросить вес или поддерживать его.

Вода

Это объем и ноль калорий, что также помогает создать ощущение сытости.

Какие 8 продуктов можно есть без ограничений

Белковые продукты трудно употребить в избытке, поскольку их переваривание требует много энергии. При выборе белковых продуктов, отдавайте предпочтение тем, кто имеет низкое содержание жира.

1. Нежирные сорта рыбы

Хорошо подходят речные виды, обычно с содержанием жира ниже 5%. Среди них: щука, карась, судак, окунь, хек, минтай, камбала. Также полезны морепродукты, такие как кальмары и креветки, содержащие много белка и минимум жира.

2. Нежирное мясо и птица

В курятине выбирайте филе, поскольку оно содержит всего около 2 г жира на 100 г и около 28 г белка. Бедро имеет гораздо больше жира. Что касается телятины и говядины, всегда проверяйте этикетки, чтобы узнать содержание жира, выбирая самый низкий.

3. Кролик

Хотя его считают "диетическим мясом", обратите внимание, что он может содержать около 11 г жира на 100 г, что достаточно много.

4. Яйца

Это отличный источник белка, но их желтки содержат жиры. Если возможно, покупайте только яичные белки или отделяйте их от желтков.

5. Кисломолочный творог

Выбирайте творог с жирностью 5%. Избегайте твердых сыров с высоким содержанием жира (20-30% или больше), таких как козьи сыры, поскольку они могут содержать слишком много калорий.

6. Цитрусовые фрукты

Калорийность фруктов может очень отличаться в зависимости от сорта, например, яблока, так и от того, как они выращивались, чем слаще фрукт - тем больше там фруктозы, а фруктоза - это углеводы и соответственно калорий больше.

7. Ягоды

Ягоды совсем некалорийны, не имеют жиров, они сладкие и хорошо насыщают.

8. Овощи и зелень

Овощи в идеале растут над землей (не крахмалистые). Но картошку употребляйте время от времени.