7 лучших мест в Карпатах, которые вас точно не разочаруют летом 2025 года

Карпаты - главное туристическое направление для украинцев, но у каждого человека - свои вкусы. Как выбрать локации, которые точно не разочаруют любого туриста?

Тустань

Среди живописных скал Львовщины скрыта уникальная историческая достопримечательность - Тустань. Это остатки средневековой крепости, которая когда-то служила таможенным пунктом на соляном пути.

Руины деревянной фортификации до сих пор поражают воображение и вдохновляют на путешествия. Здесь сохранился не только дух древности, но и следы былого величия. Место идеально подходит для исторических квестов, фестивалей и пеших экскурсий.

Тустань - очень живописное место (фото: Википедия)

Верховина

Верховина в Ивано-Франковской области - настоящий центр гуцульской культуры и традиций. Здесь стоит посетить музеи трембиты, магии и фильма "Тени забытых предков".

Местные пейзажи завораживают, а гостеприимство жителей создает особую атмосферу. Верховина славится фестивалями, яркими ярмарками и вкусными гуцульскими блюдами.

Верховина именно в июне - неповторима (фото: Википедия)

Шипот

Водопад Шипот, расположенный возле села Пилипец, является одним из самых известных и красивых в Украине. Его каскады особенно впечатляют весной, когда тает снег и поток становится полноводным.

Название водопада происходит от шепота воды, падающей с высоты около 14 метров. Это место идеально для фотосессий, пикников и медитаций на природе.

Шипот - самый красивый водопад в Украине (фото: Википедия)

Озеро Синевир

Среди гор и густых лесов Закарпатья скрывается жемчужина Карпат - озеро Синевир. Вода в нем такая прозрачная, что видно дно, а окружающая природа создает впечатление, будто вы в сказке. По легенде, озеро возникло из слез девушки Синь.

Это самое большое горное озеро Украины, глубина которого достигает 22 метров. Здесь можно покататься на лодке, прогуляться по эко-тропе и посетить центр реабилитации бурых медведей.

Озеро Синевир имеет репутацию мощного мистического центра силы (фото: Википедия)

Ворохта

Ворохта привлекает туристов старинными виадуками, построенными еще в австро-венгерский период. Длина самого большого из них - 130 метров, и это настоящий инженерный шедевр. Поселок также является популярной стартовой точкой для восхождения на Говерлу.

В Ворохте сохранилась деревянная церковь XVII века - настоящая жемчужина гуцульской архитектуры. Любителям активного отдыха здесь будет чем заняться: горные походы, велопрогулки и экскурсии.

Этой церкви - более 300 лет (фото: Википедия)

Буковель

Буковель - самый известный горнолыжный курорт Украины, где жизнь бурлит круглый год. Зимой туристы съезжаются сюда, чтобы покататься на лыжах и сноубордах, а летом - насладиться озером Молодости и зиплайнами.

Курорт имеет более 60 км трасс различной сложности и принимает до 2 миллионов посетителей ежегодно. Местные рестораны предлагают вкусные гуцульские блюда, которые стоит попробовать после активного дня.

В Буковель стоит приехать не только зимой, но и летом (фото: Википедия)

Говерла

Говерла - самая высокая гора Украины, высотой 2061 метр, является настоящей мечтой каждого путешественника. Покорить ее - значит ощутить величие Карпат и увидеть пейзажи, которые захватывают дух.

На маршруте вас сопровождают чистые ручьи, карпатские полонины и цветущие луга. Восхождение под силу даже новичкам, особенно при хорошей погоде. Вершина Говерлы - это не только географическая точка, а символ силы, свободы и единения с природой.

С Говерлы открывается просто волшебный вид (фото: Википедия)