Едете с ребенком на море? Прочитайте эти правила - они спасут от утопления

Утопление является одной из самых частых причин случайной смерти среди детей в возрасте от 1 до 4 лет летом. Поэтому родителям важно знать, как выглядит утопление и что делать в этом случае.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание HuffPost рассказывает, как спасти ребенка от опасности на воде.

Почему утопление выглядит не так, как в фильмах

Одно из самых больших заблуждений - что ребенок будет кричать или махать руками, когда тонет. На самом деле, они пытаются удержаться на воде, тратя все силы только на дыхание.

Если говорящий ребенок вдруг замолчал, стоит немедленно обратить внимание. Утопление часто происходит без какого-либо шума, когда взрослые рядом даже не догадываются об опасности.

Признаки опасности в воде

Состояние паники, "зависание" в воде, закрытые глаза, гипервентиляция, вертикальное положение тела без движения ног - все это могут быть признаки того, что ребенок в опасности. Волосы на лице, рот на уровне воды, будто "лазание по невидимой лестнице" - все это требует немедленной реакции.

Если ребенок внезапно исчез - сначала проверьте воду. Даже если бассейн в поле зрения, из-за преломления света или бликов на поверхности увидеть под водой может быть сложно.

Как не допустить трагедии

Первый и самый важный - назначайте ответственного наблюдателя у воды. Если "все следят", то на самом деле никто не следит. Наблюдатель не должен пить алкоголь или отвлекаться на книги или телефоны.

Рекомендуется менять наблюдателей каждые 15 минут, чтобы избежать усталости. Второй шаг - ограждения. Бассейны должны быть отгорожены со всех сторон забором с самозакрывающимися воротами, чтобы дети не попали туда сами.

Утопление - распространенная причина детской смертности летом (фото: Freepik.com)

Умение плавать не гарантирует безопасности

Хотя уроки плавания снижают риск утопления, они не дают стопроцентной защиты. Родители часто переоценивают умения ребенка только из-за того, что он посещал занятия.

Но навыки могут утратиться, особенно после долгих перерывов, например, во время пандемии. Кроме того, ребенок, который хорошо чувствует себя в бассейне, может растеряться в озере или море, где другие условия. Важно иметь реалистичные ожидания.

Навыки реанимации спасут жизнь

Если вы окажетесь единственным взрослым поблизости, умение делать сердечно-легочную реанимацию может спасти жизнь. Даже если неизвестно, сколько времени ребенок пробыл в воде, следует начинать немедленно. Базовые знания могут стать решающими в критический момент.

Утопление - тихая трагедия, которая может произойти за считанные секунды. Но ее можно предотвратить. Внимательность, ответственность, физические барьеры, знание первой помощи и реалистичная оценка детских умений - вот главные шаги к безопасности.