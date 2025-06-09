Топ-5 украинских сел, которые поражают больше, чем курорты Европы

Уютные, живописные, аутентичные - некоторые украинские села поражают атмосферой даже больше, чем разрекламированные европейские курорты. Здесь можно почувствовать настоящий покой, побыть ближе к природе и открыть для себя то, что туристы часто игнорируют.

Какие 5 сел в Украине вас поразят не хуже, чем курорты в Европе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Колочава, Закарпатье

Это село в Хустском районе Закарпатской области - в самом сердце Карпат, выглядит как музей под открытым небом.

Здесь 10 (!) музеев, включая уникальный "Старое село", где собраны старинные гуцульские хаты, церкви и техника. Также в селе есть много интересных старинных памятников и церкви, и некоторым уже почти 300 лет.

Колочава находится в горной долине между долинами "Стримба", "Дарвайка", "Барвинок", "Красная" и "Ружа". Через поселение протекают реки Негровец, Герсовец, Сухарь и Колочавка.

В селе есть действующий "Птицепарк", где живет множество птиц. А рядом работает метеостанция.

История Колочавы очень интересна - поселение было основано в первой половине XV века беглецами от крепостного гнета. Каждый поселенец строил себе хижину с маленькими окнами, глиняным полом, соломенной или деревянной кровлей, без дымохода и с очагом посередине.

Колочава - это место, где природа и история сплелись в одно, а воздух пахнет дымом и смереками. Идеально для тех, кто ищет тишину, горы и аутентичность.

Село Колочава на Закарпатье (фото: Википедия)

Шешоры, Ивано-Франковская область

Живописное село в Косовском районе Ивано-Франковской области с водопадами, чистой рекой и сосновыми лесами. Именно здесь проводили легендарный этно-фестиваль "Шешоры".

Летом можно купаться в горных потоках, а зимой - прогуливаться по заснеженным хребтам. Бонус - местная кухня и гуцульский колорит, который не купишь ни в одном супермаркете Европы.

Поселение существовало еще в каменный век, хотя первые официальные упоминания - с 1427 года. Именно здесь находится один из старейших гуцульских храмов - Верхняя церковь и самые известные в Украине Серебристые водопады.

Село Шешоры в Ивано-Франковской области (фото: Википедия)

Триполье, Киевская область

Это село в Обуховском районе Киевской области, которое было основано в начале XI века и летописное название - Треполь. Неожиданное сочетание красоты природы и глубины истории.

Здесь зародилась знаменитая Трипольская культура. Вид на Днепр с местных холмов не хуже Тосканы, а музей Триполья и археологические места могут поразить даже тех, кто видел Лувр. И все это - всего в часе езды от Киева.

На въезде в село возвышается Девич-гора, на которой был раскопан жертвенник богини-девы зарубинецкой культуры (III в. до н.э). А в 1093 году половцы именно здесь разбили русское войско в битве на реке Стугна.

Село Триполье в Киевской области (фото: Википедия)

Пидкамень, Львовская область

Село получило название от гигантского валуна, который нависает над местностью. А еще здесь стоит огромный монастырь, который выглядит как средневековая крепость.

Также в поселке есть известный геологический памятник - Эрозионный останец морских рифов Товтров или Медоборов Сарматского возраста.

Впервые Пидкамень упоминается в архивах в 1441 году, как "город под Камнем". Среди достопримечательностей - Монастырь происхождения дерева Креста Господня студитского устава.

Одним из свидетелей прошлого является уникальный памятник природы - скалистый великан, расположенный на высоком холме на северо-восточной окраине поселка, прозванный в народе "Камнем".

Конечно, что 16 метровый каменный останец своим величием всегда привлекал к себе внимание. В глазах наших далеких предков он сравнивался с чем-то духовным, сверхъестественным.

Пидкамень - это гармония покоя, духовности и панорам, которые трудно забыть. Туристов мало, поэтому атмосфера максимально аутентичная.

Село Пидкамень во Львовской области (фото: Википедия)

Бакота, Хмельницкая область

Затопленное село над Днестром стало настоящим легендарным местом. Здесь открываются виды, которые легко могли бы стать фоном для фильмов о Греции.

Скальный монастырь, тишина каньона, шепот воды - все это создает эффект "отключения от мира".

По данным метеорологов, именно в этой местности существует уникальный микроклимат - среднегодовое количество тепла на 1 кв. м равнозначно ялтинскому, а скалы и леса защищают побережье Днепра от северных воздушных потоков.

Раскопки археологов свидетельствуют, что издавна вдоль берегов Днестра на этом месте было расположено множество языческих святилищ и капищ, а также курганы с женскими захоронениями.

В летописях Бакота впервые упоминается в 1240 году. В 18 веке это был большой город, который входил в Галицко-Волынское княжество. Первое упоминание о скальном мужском монастыре было зафиксировано в 1362 году и он упоминался, как "давно существующий".

А основателем был преподобный старец Антоний, тот самый, что основал Киево-Печерскую Лавру. В лабиринте монастырских пещер монахи спрятали жителей города в 1255 году, когда на Бакоту напали монголо-татары.

В 1996 году обвал верхней скалы Белой горы уничтожил основную массу пещер и уникальную усыпальницу с настенными росписями и фресками XI-XIII веков. Но к остаткам монастыря ежегодно стекаются многочисленные потоки паломников и путешественников. Бакота - это украинский ретрит без лишних слов.

Бакота (фото: Википедия)

Не спешите покупать билеты в Италию или Словению. Попробуйте сначала поехать в украинское село. Вы удивитесь, сколько красоты рядом с вами - без виз, толп и туристических клише.