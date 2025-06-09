Топ-5 украинских сел, которые поражают больше, чем курорты Европы
Уютные, живописные, аутентичные - некоторые украинские села поражают атмосферой даже больше, чем разрекламированные европейские курорты. Здесь можно почувствовать настоящий покой, побыть ближе к природе и открыть для себя то, что туристы часто игнорируют.
Какие 5 сел в Украине вас поразят не хуже, чем курорты в Европе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Колочава, Закарпатье
Это село в Хустском районе Закарпатской области - в самом сердце Карпат, выглядит как музей под открытым небом.
Здесь 10 (!) музеев, включая уникальный "Старое село", где собраны старинные гуцульские хаты, церкви и техника. Также в селе есть много интересных старинных памятников и церкви, и некоторым уже почти 300 лет.
Колочава находится в горной долине между долинами "Стримба", "Дарвайка", "Барвинок", "Красная" и "Ружа". Через поселение протекают реки Негровец, Герсовец, Сухарь и Колочавка.
В селе есть действующий "Птицепарк", где живет множество птиц. А рядом работает метеостанция.
История Колочавы очень интересна - поселение было основано в первой половине XV века беглецами от крепостного гнета. Каждый поселенец строил себе хижину с маленькими окнами, глиняным полом, соломенной или деревянной кровлей, без дымохода и с очагом посередине.
Колочава - это место, где природа и история сплелись в одно, а воздух пахнет дымом и смереками. Идеально для тех, кто ищет тишину, горы и аутентичность.
Село Колочава на Закарпатье (фото: Википедия)
Шешоры, Ивано-Франковская область
Живописное село в Косовском районе Ивано-Франковской области с водопадами, чистой рекой и сосновыми лесами. Именно здесь проводили легендарный этно-фестиваль "Шешоры".
Летом можно купаться в горных потоках, а зимой - прогуливаться по заснеженным хребтам. Бонус - местная кухня и гуцульский колорит, который не купишь ни в одном супермаркете Европы.
Поселение существовало еще в каменный век, хотя первые официальные упоминания - с 1427 года. Именно здесь находится один из старейших гуцульских храмов - Верхняя церковь и самые известные в Украине Серебристые водопады.
Село Шешоры в Ивано-Франковской области (фото: Википедия)
Триполье, Киевская область
Это село в Обуховском районе Киевской области, которое было основано в начале XI века и летописное название - Треполь. Неожиданное сочетание красоты природы и глубины истории.
Здесь зародилась знаменитая Трипольская культура. Вид на Днепр с местных холмов не хуже Тосканы, а музей Триполья и археологические места могут поразить даже тех, кто видел Лувр. И все это - всего в часе езды от Киева.
На въезде в село возвышается Девич-гора, на которой был раскопан жертвенник богини-девы зарубинецкой культуры (III в. до н.э). А в 1093 году половцы именно здесь разбили русское войско в битве на реке Стугна.
Село Триполье в Киевской области (фото: Википедия)
Пидкамень, Львовская область
Село получило название от гигантского валуна, который нависает над местностью. А еще здесь стоит огромный монастырь, который выглядит как средневековая крепость.
Также в поселке есть известный геологический памятник - Эрозионный останец морских рифов Товтров или Медоборов Сарматского возраста.
Впервые Пидкамень упоминается в архивах в 1441 году, как "город под Камнем". Среди достопримечательностей - Монастырь происхождения дерева Креста Господня студитского устава.
Одним из свидетелей прошлого является уникальный памятник природы - скалистый великан, расположенный на высоком холме на северо-восточной окраине поселка, прозванный в народе "Камнем".
Конечно, что 16 метровый каменный останец своим величием всегда привлекал к себе внимание. В глазах наших далеких предков он сравнивался с чем-то духовным, сверхъестественным.
Пидкамень - это гармония покоя, духовности и панорам, которые трудно забыть. Туристов мало, поэтому атмосфера максимально аутентичная.
Село Пидкамень во Львовской области (фото: Википедия)
Бакота, Хмельницкая область
Затопленное село над Днестром стало настоящим легендарным местом. Здесь открываются виды, которые легко могли бы стать фоном для фильмов о Греции.
Скальный монастырь, тишина каньона, шепот воды - все это создает эффект "отключения от мира".
По данным метеорологов, именно в этой местности существует уникальный микроклимат - среднегодовое количество тепла на 1 кв. м равнозначно ялтинскому, а скалы и леса защищают побережье Днепра от северных воздушных потоков.
Раскопки археологов свидетельствуют, что издавна вдоль берегов Днестра на этом месте было расположено множество языческих святилищ и капищ, а также курганы с женскими захоронениями.
В летописях Бакота впервые упоминается в 1240 году. В 18 веке это был большой город, который входил в Галицко-Волынское княжество. Первое упоминание о скальном мужском монастыре было зафиксировано в 1362 году и он упоминался, как "давно существующий".
А основателем был преподобный старец Антоний, тот самый, что основал Киево-Печерскую Лавру. В лабиринте монастырских пещер монахи спрятали жителей города в 1255 году, когда на Бакоту напали монголо-татары.
В 1996 году обвал верхней скалы Белой горы уничтожил основную массу пещер и уникальную усыпальницу с настенными росписями и фресками XI-XIII веков. Но к остаткам монастыря ежегодно стекаются многочисленные потоки паломников и путешественников. Бакота - это украинский ретрит без лишних слов.
Бакота (фото: Википедия)
Не спешите покупать билеты в Италию или Словению. Попробуйте сначала поехать в украинское село. Вы удивитесь, сколько красоты рядом с вами - без виз, толп и туристических клише.
Вас может заинтересовать:
- 7 самых интересных гастрономических маршрутов для туристов в Украине
- Почему стоит хотя бы раз в жизни увидеть Аккерманскую крепость
- Где в Украине находятся самые красивые каньоны
При написании материала были использованы источники: tripmydream.ua, Ukraine Travel, Zruchno.Travel, Рідна Україна, Visit Ukraine.