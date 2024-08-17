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Идеально на вечер. 5 сериалов о любви, которые вы могли не видеть

Суббота 17 августа 2024 19:45
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Идеально на вечер. 5 сериалов о любви, которые вы могли не видеть Новые сериалы о любви (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Сериалы о любви - это не только турецкие драмы и "мыльные оперы". И если вы устали от поиска и уже не хотите в очередной раз просматривать "Секс в большом городе" и другие "женские" истории, эта подборка вам точно понравится.

РБК-Украина (проект Styler) собрало 5 интересных сериалов о любви, которые отлично подойдут для просмотра вечером.

"Личная жизнь"

Сериал получил два сезона, в каждом из которых показаны романтические отношения разных людей. Вы погрузитесь в мир любви и настоящих чувств, а также увидите, как меняются люди, пока ищут свою родственную душу.

"Вирджин-Ривер"

Сериал расскажет о медсестре, которая ищет новую жизнь. Она решила переехать из Лос-Анджелеса в маленький городок, чтобы попытаться начать все сначала. И там она встретит того, кто действительно подарит ей новые приключения и любовь. Но, конечно же, не все так просто.

"Любовь и смерть"

Интересная история поразит вас неожиданным финалом. В основу сериала положена реальная история о женщине-домохозяйке, которая очень любила своего мужа. Но все портит ревность. Из-за нее она берется за топор и совершает преступление.

"Говардс Энд"

Драматический сериал о любви, отношениях и проблемах, возникающих из-за статуса и места в обществе. В нем 4 эпизода, поэтому "Говардс Энд" прекрасно подойдет для выходных, чтобы успеть все посмотреть и насладиться впечатлениями от финала.

"Любовь"

Комедийный сериал, как понятно из названия, расскажет об отношениях и истории из жизни разных людей. Вы сможете больше понять, какая "химия" происходит на свидание, а также как две половинки одного целого одолевают трудности ради любви.

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