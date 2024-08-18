7 найкращих фільмів з неперевершеним Альоном Делоном, які потрібно побачити

Актор Ален Делон , про смерть якого стало відомо 18 серпня, підкорив світ своєю красою, хоч спочатку його не хотіли брати в кіно. Однак йому вдалося стати зіркою та неперевершено виконати чимало ролей.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 7 найкращих фільмів з Альоном Делоном, які варто подивитися хоча б раз у житті.

"Самурай"

Кінострічка з кримінальним сюжетом розповідає про найманого вбивцю Жефа Костелло, якого зіграв Делон. Головний герой виконує "замовлення" від невідомого клієнта, а потім розуміє, що він потрапив у халепу.

"Затемнення"

Фільм є фінальною частиною трилогії, яка розпочалася кінокартинами "Пригода" та "Ніч". У ній Делон грає біржового маклера П'єра. Його герой починає стосунки, проте лякає свою обраницю відстороненістю.

"На яскравому сонці"

Делон грає в цьому фільмі Тома Ріплі - друга багатого чоловіка. І якщо спочатку його персонаж здається безвільним, то потім він розкривається і наважується на дуже сміливі вчинки.

"Леопард"

У фільмі Делон виконав роль Танкреді Фальконері - молодого племінника князя "Леопарда". Актор перевтілився в образ юнака, який відмовляється від вигідного шлюбу, обираючи кохання з дівчиною "не з його кола".

"Мосьє Кляйн"

Актор зіграв багатого та успішного чоловіка, чиє життя виявляється на волосині. Вся річ у тому, що головний герой не один насить це ім'я, і за другим чоловіком полює поліція.

"Басейн"

Художній детектив, в якому Делон грав письменника Жана-Поля Леруа, розповідає про вбивство, ревнощі та пристрасть. Головний герой намагається приховати злочин, проте правда все одно може випливти на поверхню.

"Сицилійський клан"

Делон виконав роль молодого гангстера Роже Сарте. Героя повинні посадити до в'язниці, але він не хоче опинитися в неволі. Йому допомагає глава сицилійського клану, проте виявляється, що це не просто так.