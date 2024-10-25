7 лучших упражнений, которые помогут накачать крепкий пресс и получить тело мечты
Чтобы получить крепкий пресс и кубики на животе нужно регулярно выполнять определенные упражнения. Они "подтянут" живот и сформируют изящную талию.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Тренер Ронни Гарси рассказал, что упражнения, которые нужно выполнять стоя, необходимы для функциональной силы.
Эксперт советует тренироваться 3-4 раза в неделю для лучшего и быстрого результата.
Высокие колени
Сначала встаньте, ноги поставьте на ширину плеч. Поднимите одно колено к груди и опустите обратно на пол.
После этого повторите с противоположной ногой. По очереди поднимайте колени, словно вы бежите на месте.
Упражнение "высокие колени" (фото: кадр с видео)
Скручивание
Встаньте прямо и с легкого согните колени. Вытяните руки в стороны и поверните туловище влево, а затем вправо, сжимая при этом лопатки.
Скручивание тела (фото: кадр с видео)
Велосипедные кранчи стоя
Велосипедные кранчи эффективно работают с областью живота и косыми мышцами, способствуя стабильности пресса и сжиганию жира.
Встаньте прямо, положите руки на затылок.
Поднимите правое колено, согните туловище и коснитесь левым локтем правого колена. Повернитесь в первоначальное положение и выполните такое же движение с противоположной стороны.
Велосипедные кранчи стоя (фото: кадр с видео)
Боковые подъемы ног
Расставьте ноги на ширине плеч. Слегка согните колени, и задействуйте мышцы живота.
Поднимите левую ногу в сторону настолько высоко, насколько это возможно, удерживая правую ногу стабильной.
Затем повторите с другой стороны.
Боковые подъемы ног (фото: кадр с видео)
Упражнение "альпинисты"
Встаньте и быстро подтяните левое колено к груди и одновременно поднимите правую руку над головой.
Повторите с другой стороны и продолжайте менять.
Упражнение "альпинисты" (фото: кадр с видео)
Дровосеки
Расставьте ноги на расстоянии плеч и возьмитесь руками за концы гантели.
Скручивайте бедра, приподнимая гантели вниз в левую сторону.
Повторите с противоположной стороны.
Упражнение "дроворубы" (фото: кадр с видео)
Круги ногами стоя
Поднимите левую ногу и держите пальцы ног направленными вперед. Можно держаться за стул с правой стороны для дополнительной поддержки.
Положите левую руку на бедро и делайте небольшие круги приподнятой ногой.
Круги ногами стоя (фото: кадр с видео)
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