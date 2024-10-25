7 лучших упражнений, которые помогут накачать крепкий пресс и получить тело мечты

Чтобы получить крепкий пресс и кубики на животе нужно регулярно выполнять определенные упражнения. Они "подтянут" живот и сформируют изящную талию.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Тренер Ронни Гарси рассказал, что упражнения , которые нужно выполнять стоя, необходимы для функциональной силы.

Эксперт советует тренироваться 3-4 раза в неделю для лучшего и быстрого результата.

Высокие колени

Сначала встаньте, ноги поставьте на ширину плеч. Поднимите одно колено к груди и опустите обратно на пол.

После этого повторите с противоположной ногой. По очереди поднимайте колени, словно вы бежите на месте.

Упражнение "высокие колени" (фото: кадр с видео)

Скручивание

Встаньте прямо и с легкого согните колени. Вытяните руки в стороны и поверните туловище влево, а затем вправо, сжимая при этом лопатки.

Скручивание тела (фото: кадр с видео)

Велосипедные кранчи стоя

Велосипедные кранчи эффективно работают с областью живота и косыми мышцами, способствуя стабильности пресса и сжиганию жира.

Встаньте прямо, положите руки на затылок.

Поднимите правое колено, согните туловище и коснитесь левым локтем правого колена. Повернитесь в первоначальное положение и выполните такое же движение с противоположной стороны.

Велосипедные кранчи стоя (фото: кадр с видео)

Боковые подъемы ног

Расставьте ноги на ширине плеч. Слегка согните колени, и задействуйте мышцы живота.

Поднимите левую ногу в сторону настолько высоко, насколько это возможно, удерживая правую ногу стабильной.

Затем повторите с другой стороны.

Боковые подъемы ног (фото: кадр с видео)

Упражнение "альпинисты"

Встаньте и быстро подтяните левое колено к груди и одновременно поднимите правую руку над головой.

Повторите с другой стороны и продолжайте менять.

Упражнение "альпинисты" (фото: кадр с видео)

Дровосеки

Расставьте ноги на расстоянии плеч и возьмитесь руками за концы гантели.

Скручивайте бедра, приподнимая гантели вниз в левую сторону.

Повторите с противоположной стороны.

Упражнение "дроворубы" (фото: кадр с видео)

Круги ногами стоя

Поднимите левую ногу и держите пальцы ног направленными вперед. Можно держаться за стул с правой стороны для дополнительной поддержки.

Положите левую руку на бедро и делайте небольшие круги приподнятой ногой.