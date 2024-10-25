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7 кращих вправ, які допоможуть накачати міцний прес та отримати тіло мрії

П'ятниця 25 жовтня 2024 18:58
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7 кращих вправ, які допоможуть накачати міцний прес та отримати тіло мрії Які вправи допоможуть зміцнити прес (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Щоб отримати міцний прес та кубики на животі, потрібно регулярно виконувати певні вправи. Вони "підтягнуть" живіт та сформують витончену талію.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Тренер Ронні Гарсі розповів, що вправи, які потрібно виконувати стоячи, необхідні для функціональної сили.

Експерт радить тренуватися 3-4 рази на тиждень для кращого та швидкого результату.

Високі коліна

Спочатку встаньте, ноги поставте на ширині плечей. Швидко підніміть одне коліно до грудей та опустіть назад на підлогу.

Після цього повторіть з протилежною ногою. По черзі піднімайте коліна, ніби ви біжите на місці.

7 кращих вправ, які допоможуть накачати міцний прес та отримати тіло мріїВправа "високі коліна" (фото: кадр з відео)

Скручування

Встаньте прямо і злегка зігніть коліна. Витягніть руки в сторони та поверніть тулуб вліво, а потім вправо, стискаючи при цьому лопатки.

7 кращих вправ, які допоможуть накачати міцний прес та отримати тіло мріїСкручування тіла (фото: кадр з відео)

Велосипедні кранчі стоячи

Велосипедні кранчі ефективно працюють з областю живота і косими м'язами, сприяючи стабільності преса та спалюванню жиру.

Встаньте прямо, покладіть руки на потилицю.

Підніміть праве коліно, зігніть тулуб і торкніться лівим ліктем правого коліна. Поверніться у початкове положення і виконайте такий же рух з протилежного боку.

7 кращих вправ, які допоможуть накачати міцний прес та отримати тіло мріїВелосипедні кранчи стоячи (фото: кадр з відео)

Бічні підйоми ніг

Розставте ноги на ширині плечей. Злегка зігніть коліна і задіюйте м’язи живота.

Підніміть ліву ногу вбік настільки високо, наскільки це можливо, утримуючи праву ногу стабільною.

Після цього повторіть з іншого боку.

7 кращих вправ, які допоможуть накачати міцний прес та отримати тіло мріїБічні підйоми ніг (фото: кадр з відео)

Вправа "альпіністи"

Встаньте і швидко підтягніть ліве коліно до грудей і одночасно підніміть праву руку над головою.

Повторіть з іншого боку та продовжуйте чергувати.

7 кращих вправ, які допоможуть накачати міцний прес та отримати тіло мріїВправа "альпіністи" (фото: кадр з відео)

Дроворуби

Розставте ноги на відстані плечей і візьміться руками за кінці гантелі.

Скручуйте стегна, підводячи гантелі вниз в лівий бік.

Повторіть з протилежного боку.

7 кращих вправ, які допоможуть накачати міцний прес та отримати тіло мріїВправа "дроворуби" (фото: кадр з відео)

Кола ногами стоячи

Підніміть ліву ногу та тримайте пальці ніг спрямованими вперед. Можна триматися за стілець з правого боку для додаткової підтримки.

Покладіть ліву руку на стегно і робіть невеликі кола піднятою ногою.

7 кращих вправ, які допоможуть накачати міцний прес та отримати тіло мріїКола ногами стоячи (фото: кадр з відео)

Раніше ми повідомляли, дієта чи фізичні вправи найкраще впливають на схуднення.

Також ми писали про 5 вправ, які чоловіки повинні виконувати щодня.

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