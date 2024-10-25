7 кращих вправ, які допоможуть накачати міцний прес та отримати тіло мрії

Щоб отримати міцний прес та кубики на животі, потрібно регулярно виконувати певні вправи. Вони "підтягнуть" живіт та сформують витончену талію.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Тренер Ронні Гарсі розповів, що в прави, які потрібно виконувати стоячи, необхідні для функціональної сили.

Експерт радить тренуватися 3-4 рази на тиждень для кращого та швидкого результату.

Високі коліна

Спочатку встаньте, ноги поставте на ширині плечей. Швидко підніміть одне коліно до грудей та опустіть назад на підлогу.

Після цього повторіть з протилежною ногою. По черзі піднімайте коліна, ніби ви біжите на місці.

Вправа "високі коліна" (фото: кадр з відео)

Скручування

Встаньте прямо і з легка зігніть коліна. Витягніть руки в сторони та п оверніть тулуб вліво, а потім вправо, стискаючи при цьому лопатки.

Скручування тіла (фото: кадр з відео)

Велосипедні кранчі стоячи

Велосипедні кранчі ефективно працюють з областю живота і косими м'язами, сприяючи стабільності преса та спалюванню жиру.

Встаньте прямо, п окладіть руки на потилицю.

Підніміть праве коліно, зігніть тулуб і торкніться лівим ліктем правого коліна. Поверніться у початкове положення і в иконайте такий же рух з протилежного боку.

Велосипедні кранчи стоячи (фото: кадр з відео)

Бічні підйоми ніг

Розставте ноги на ширині плечей. Злегка зігніть коліна і задіюйте м’язи живота.

Підніміть ліву ногу вбік настільки високо, наскільки це можливо, утримуючи праву ногу стабільною.

Після цього повторіть з іншого боку.

Бічні підйоми ніг (фото: кадр з відео)

Вправа "альпіністи"

Встаньте і ш видко підтягніть ліве коліно до грудей і одночасно підніміть праву руку над головою.

Повторіть з іншого боку та продовжуйте чергувати.

Вправа "альпіністи" (фото: кадр з відео)

Дроворуби

Розставте ноги на відстані плечей і візьміться руками за кінці гантелі.

Скручуйте стегна, підводячи гантелі вниз в лівий бік.

Повторіть з протилежного боку.

Вправа "дроворуби" (фото: кадр з відео)

Кола ногами стоячи

Підніміть ліву ногу та тримайте пальці ніг спрямованими вперед. Можна т риматися за стілець з правого боку для додаткової підтримки.

Покладіть ліву руку на стегно і р обіть невеликі кола піднятою ногою.