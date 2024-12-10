Если вы можете сделать столько подтягиваний, то у вас сильные руки
Подтягивание считается основным испытанием силы и выносливости верхней части тела. Упражнение является золотым стандартом для оценки силы, поэтому следует уметь выполнять определенное количество раз.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Как сделать идеальную подтягивание
Идеальное подтягивание заключается не только в том, чтобы поднять подбородок над перекладиной, но и в том, чтобы овладеть движением с силой и контролем.
Начните с висения на турнике, полностью вытянув руки и расслабив плечи. Избегайте раскачивания или прыжков, держа туловище напряженным и контролируемым.
При подтягивании сосредоточьтесь на сжатии лопаток вниз.
Сколько подтягиваний сигнализирует об отличной силе
Подтягивание является мощным показателем силы и выносливости верхней части тела. Чем больше повторений вы сможете выполнить, тем сильнее будет ваша спина, руки и корпус.
Для мужчин отличным показателем будут:
- начинающий: 1-4 повторения
- среднее: 8-12 повторений
- отлично: 15+ повторений
Показатели для женщин:
- начинающие: 1-2 повторения
- среднее: 4-8 повторений
- отлично: 10+ повторений
Подтягивание (фото: Freepik)
К тому же, при оценке важно учесть возраст и опыт тренировок. Но если вы достигаете более высоких цифр, то у вас отличная сила в верхней части тела. Помните, что подтягивание - это не только выносливость, они также отражают мышечную координацию и силу.
Как часто нужно проверять свою способность подтягиваться
Старайтесь проводить тестирование каждые 4-6 недель. Используйте время между тестами, чтобы сосредоточиться на упражнениях по наращиванию силы, достаточно отдохнуть и отслеживать свой прогресс. Слишком частое тестирование подтягиваний может привести к перетренированности.
Во время тестирования убедитесь, что вы отдохнули и разогрелись. Тестирование в идеальных условиях даст вам точное отображение вашей силы и позволит скорректировать план тренировок для дальнейшего усовершенствования.
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