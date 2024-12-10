Если вы можете сделать столько подтягиваний, то у вас сильные руки

Подтягивание считается основным испытанием силы и выносливости верхней части тела. Упражнение является золотым стандартом для оценки силы, поэтому следует уметь выполнять определенное количество раз.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Как сделать идеальную подтягивание

Идеальное подтягивание заключается не только в том, чтобы поднять подбородок над перекладиной, но и в том, чтобы овладеть движением с силой и контролем.

Начните с висения на турнике, полностью вытянув руки и расслабив плечи. Избегайте раскачивания или прыжков, держа туловище напряженным и контролируемым.

При подтягивании сосредоточьтесь на сжатии лопаток вниз.

Сколько подтягиваний сигнализирует об отличной силе

Подтягивание является мощным показателем силы и выносливости верхней части тела. Чем больше повторений вы сможете выполнить, тем сильнее будет ваша спина, руки и корпус.

Для мужчин отличным показателем будут:

начинающий: 1-4 повторения

среднее: 8-12 повторений

отлично: 15+ повторений

Показатели для женщин:

начинающие: 1-2 повторения

среднее: 4-8 повторений

отлично: 10+ повторений

Подтягивание (фото: Freepik)

К тому же, при оценке важно учесть возраст и опыт тренировок. Но если вы достигаете более высоких цифр, то у вас отличная сила в верхней части тела. Помните, что подтягивание - это не только выносливость, они также отражают мышечную координацию и силу.

Как часто нужно проверять свою способность подтягиваться

Старайтесь проводить тестирование каждые 4-6 недель. Используйте время между тестами, чтобы сосредоточиться на упражнениях по наращиванию силы, достаточно отдохнуть и отслеживать свой прогресс. Слишком частое тестирование подтягиваний может привести к перетренированности.