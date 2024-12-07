6 простых упражнений, которые помогут получить сильную и подтянутую спину

Избыток жира может вызвать боли в спине и дискомфорт. Некоторые упражнения очень эффективны для общего сжигания жира на спине, да еще помогут укрепить мышцы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online .

Физиолог и тренер Джордан Фаррел рассказал, что генетика и привычки образа жизни играют важную роль в том, как тело накапливает жир.

Когда речь заходит о потере жира и наращивании мышц, к сожалению, мы не можем решить, откуда происходит потеря жира. Лучше сосредоточиться на общей потере с помощью физических упражнений и правильного питания.

Подъем гантелей в наклоне

Для этого упражнения выполните три подхода по восемь-десять повторений. Возьмите гантель ладонями друг к другу. Слегка согните колени и вытяните туловище вперед, прогнувшись в пояснице.

После этого поднимайте гантели, держа локти близко к телу. Медленно опустите вес в исходное положение и повторите снова.

Подъем гантелей в наклоне (фото: Freepik)

Мост

Лягте на спину, согните колени и поставьте ступни на пол, расставьте их по ширине бедер. Руки положите по бокам ладонями вверх.

Напрягите ягодицы и оторвите бедра от пола так высоко, как только можете. После этого опуститесь и выполните движение снова.

Сделайте три подхода по 12 раз.

Упражнение "Мост" (фото: bestlifeonline.com)

Боковые подъемы гантелей

Это упражнение полезно для укрепления спины. Возьмите гантели и встаньте, расставив ноги по ширине плеч.

Слегка согните колени и наклоните туловище вперед, прогнувшись в пояснице. Поднимайте руки в стороны, пока они полностью не выровняются. Опустите руки и повторите с другой стороны.

Боковые подъемы гантелей (фото: bestlifeonline.com)

Боковая планка

Боковая планка - еще одно упражнение с собственным весом, не требующее оборудования. Лягте на правую сторону, поддерживая верхнюю часть тела на предплечье так, чтобы плечо было расположено прямо над локтем.

Поставьте левую ногу на правую. Выдохните, приподнимая бедро от пола, а левую руку поднимайте к потолку. Держите плечи и бедра на прямой линии.

Задержитесь на 60 секунд и вернитесь в исходное положение.

Боковая планка (фото: Freepik)

Супермен

Такое упражнение помогает укрепить мышцы спины. Лягте лицом вниз на коврик, вытянув руки перед собой. Одновременно оторвите руки, ноги и грудь от пола и задержитесь на две секунды.

Упражнение "Супермэн" (фото: bestlifeonline.com)