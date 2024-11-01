Посевный календарь на ноябрь 2024 года: когда и что сажать

Несмотря на холод, многие растения можно высаживать осенью. Посевной календарь на ноябрь 2024 подскажет, какие работы провести на огороде и в саду, чтобы получить обильный урожай в следующем году.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда в ноябре благоприятные дни для разных работ на огороде.

1 ноября

Начало месяца с Новой Луной не подходит для работ с растениями. Рекомендуется перекопать землю на пустых участках и убрать опавшие листья, чтобы предотвратить инфекции.

2 ноября

Луна в Скорпионе - удачное время для посадки лука и чеснока. Выбирайте озимые сорта, чтобы избежать гибели от морозов.

3 ноября

Месяц в Стрельце не способствует посадкам, но можно посеять скороспелые зеленые культуры. Перекопайте почву и убирайте растительные остатки для предотвращения грибковых инфекций.

4 ноября

Этот день подходит для отделки деревьев защитными средствами. В течение холодного времени года следует предотвратить болезни, обработав деревья препаратом на основе меди.

5 ноября

Продолжайте обработку растений от зимующих вредителей и болезней. Особо следует обратить внимание на комнатные растения, которые также могут быть подвержены заболеваниям.

6 ноября

Луна в Козероге - хорошее время для посадки яблонь и груш. Если температура позволяет, производите посадки хвойных растений.

7 ноября

Перед зимой следует провести влагозарядный полив, если осень была сухой. Также перекопайте землю и вносите удобрения, если почва стала кислой.

8 ноября

Водолей - неплодоносный знак; лучше не сажать и не сеять. Подготовьте газон к зимовке, опрыскивая его от заболеваний.

9 ноября

Займитесь подготовкой грунта для рассады, используя садовую землю, торф и песок. Проанализируйте прошлый сезон, чтобы избежать ошибок в следующем году.

10 ноября

Рыбы - продуктивный знак; следует посеять культуры для выращивания дома. Подготовьте черенки для прививки и подпишите их.

11 ноября

В благоприятную погоду посадите луковичные цветы на солнечном месте. Произведите санитарную обрезку винограда и деревьев, удаляя сухие ветки.

12 ноября

Луна переходит в бесплодный знак Овна, поэтому не рекомендуется сажать или сеять культурные растения, поскольку они могут болеть и не давать хорошего урожая. Можно провести обработку от болезней и вредителей, в том числе обработать газон фунгицидом.

13 ноября

На участке все еще не стоит делать большинство работ, поэтому лучше отдохнуть или заняться домашними делами. Можно осмотреть сад и обновить защиту от грызунов, разложив приманки от мышей.

14 ноября

Луна в урожайном знаке Тельца, поэтому можно проводить все агрономические мероприятия, включая посадку деревьев и семена моркови. Не забудьте замульчировать грядки торфом или хвоей.

15 ноября

В этот период хорошо подкормить растения, особенно калийными удобрениями, чтобы обеспечить их зимовку. Также не забудьте обрезать виноград, чтобы он лучше рос в следующем сезоне.

16 ноября

Полнолуние не лучшее время для активных работ, лучше отдохнуть. Но можно начать планировать новый сезон, составлять схематический план участка и помечать места для внесения удобрений.

17 ноября

Месяц в Близнецах, поэтому не стоит поливать растения. Проверьте урожай хранения, чтобы вовремя обнаружить и удалить гнилые плоды.

18 ноября

Не рекомендуется поливать или сажать растения, но можно пересаживать ампельные или вьющиеся растения. Также осмотрите вазоны на наличие вредителей, таких как мучнистый червец.

19 ноября

Рак является очень плодородным знаком, подходит для высева зелени, которую можно выращивать на подоконнике. Высевайте семена рукколы, базилика или зеленого лука в емкостях с питательным субстратом.

20 ноября

В благоприятных погодных условиях можно высеять семена моркови и петрушки под зиму. Также утеплите молодые прутья винограда, чтобы защитить их от морозов.

21 ноября

Луна в Льве, считающаяся бесплодным знаком, поэтому лучше воздержаться от посадок. Можно проверить саженцы и убрать снег из их веток.

22 ноября

Проверьте, не повреждена ли кора деревьев грызунами. Следует также разложить приманки против грызунов, которые могут причинить вред растениям.

23 ноября

Луна в Деве, подходящая для высева или пересадки цветов. Проверьте овощи и фрукты на наличие повреждений и удалите их.

24 ноября

Пора убрать в теплице и провести дезинфекцию. Также очистите инструменты и приготовьте их к хранению до весны.

25 ноября

Продолжайте заготавливать почву для рассады, пока земля не замерзла. Если не успели укрыть розы, сделайте это когда температура станет стабильно отрицательной.

26 ноября

Луна находится в знаке Весов, поэтому можно высеять зелень или семена для балконных грядок. Если погода способствует, это время для подкормки растений, которые в этом нуждаются.

27 ноября

Пока не рекомендуется сеять или пересаживать растения, поскольку Луна в знаке Скорпиона, который считается неплодоносным. Лучше отдохнуть или заняться подготовкой к зимовке.

28 ноября

Сейчас Луна в Стрельце, что делает этот период удачным для сева, но все же лучше ограничиться основными агротехническими мероприятиями. Рекомендуется проверить хранение овощей, чтобы своевременно обнаружить поврежденные плоды.

29 ноября

Сегодня можно продолжить работы на огороде, ведь Луна снова в плодородном знаке Козерога. Не забудьте об обработке растений от вредителей и болезней.

30 ноября

Луна снова возвращается к знаку Водолея, что способствует севу и пересадке. Займитесь подготовкой грунта для рассады, ведь обычно в декабре уже сложно работать на улице.