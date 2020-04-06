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На Великдень богослужіння не скасують і транслюватимуть в прямому ефірі

Новини » Коронавірус     06.04.2020 - 21:28
На Великдень богослужіння не скасують і транслюватимуть в прямому ефірі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пасхальний період може бути часом найбільшого поширення коронавірусу в Україні

На Великдень богослужіння у рамках карантину через пандемію коронавірусу не скасовуватимуть, а транслюватимуть наживо. Про це повідомляє Департамент інформації Української греко-католицької церкви.

Вказано, що відбулася робоча зустріч президента України Володимира Зеленського з главою УГКЦ Блаженнішим Святославом.

"У центрі уваги сторін було обговорення викликів і завдань, які стоять перед державою та церквою у зв’язку із поширенням епідемії COVID-19, особливо в контексті святкування Великодня", - зазначається у повідомленні.

Так, Зеленський запевнив, що з боку державної влади прийняте принципове рішення дати можливість звершувати пасхальні богослужіння та транслювати їх наживо.

"Очільник країни пояснив, що з боку державної влади прийняте принципове рішення дати можливість звершувати пасхальні богослужіння та транслювати їх наживо. Вкрай необхідно максимально переконати людей залишатися вдома та забезпечити їх усім необхідним для святкування Великодня не виходячи зі своїх домівок. Скупчення людей у храмах чи біля них несе неабияку загрозу їхньому життю та здоров’ю", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, раніше на щоденній селекторній нараді щодо боротьби з поширенням коронавірусу під головуванням Зеленського обговорювалися додаткові заходи з убезпечення українців під час Великодніх свят. Зокрема, на нараді розглядалися питання посилення контролю за носінням масок, обмеження скупчення людей та режиму проведення богослужінь.

Як писало РБК-Україна, глава держави провів зустріч з головами церков щодо безпеки святкування Великодня в умовах пандемії коронавірусу. Тоді президент анонсував, що держава планує найближчим часом представити проект "Великдень вдома", який дозволить відсвяткувати свято вдома.

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