По 7,40 чи 16,40 грн? Які насправді будуть тарифи на опалення

У новому опалювальному сезоні в Україні, який стартує в середині осені, тарифи на тепло уряд більше не контролюватиме, але ціни стане встановлювати місцева влада і "тепловики". Разом з тим ще не зрозуміло, за якою вартістю в громадах будуть закуповувати природний газ для населення і бюджетних організацій.
Внести ясність вирішив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
Втім, його пояснення викликали подив і обурення у колишнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, і призвели до суперечки в студії.
"Підприємства теплокомуненерго можуть купувати газ у кого завгодно і за будь-якою ціною. Ми, як національна компанія, продає їм газ за ціною 7,4 гривні для потреб населення. Для того, щоб люди більше не платили, були захищені. І ми забезпечуємо достатній обсяг газу. Далі, понад обсяг газу, який передбачений для потреб населення - діє потокова ринкова спотова ціна", - розповів керівник "Нафтогаз України".
"Підприємства теплокомуненерго можуть, якщо вони економно використовують газ, який вони отримують, у них його буде вистачати і для потреб бюджетних організацій. Мало того - не потрібно нікого лякати. Підприємства теплокомуненерго, які постачають газ бюджетним організаціям, можуть отримувати гроші від бюджетних організацій, яким видаватимуть відповідні бюджети, у яких є ці гроші. Таким чином люди платити більше не будуть", - висловився він.
На таке пояснення різко відреагував Гройсман, який в ефірі розповів про отримання громадами і тепловиками документа з виставленими цінами на тепло на рівні 16 439 гривень за 1 тисячу "кубів".
"Ви що, знущаєтеся?! Ви приїжджайте з Сан-Франциско сюди. Приїжджайте до Києва, ми тоді поговоримо... Він говорить абсолютні дурниці!"- обурювався екс-прем'єр.
Гройсман нагадав, що весь бюджет на 2021 рік був затверджений наприкінці 2020-го з вказаною ціною газу по 8 гривень.
"Я вже не кажу про те, що ви в жовтні місяці вийшли як національна компанія "Нафтогаз" і сказали українцям - купуйте газ по 4,70 гривні. Я правду кажу? Хто з вас купив газ по 4,70, підніміть руку (звернувся до присутніх в студії)? У мене питання - де газ по 4,70? А сьогодні він вже 18 гривень коштує!" - розповів екс-чиновник.
Відео: Юрій Вітренко та Володимир Гройсман посперечалися через тарифи на опалення
Нагадаємо, в схваленому Кабміном прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки йдеться про те, що тарифи для населення на гарячу воду та опалення у 2021 році зростуть 33%.
Додамо також, що раніше стало відомо, з якими проблемами зіткнеться місцева влада в опалювальному сезоні.
Нагадаємо, раніше у "Свободі слова Савіка Шустера" розповіли, що українці думають про здобуття незалежності.
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