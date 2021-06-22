Уряд очікує зростання тарифів на опалення та гарячу воду цього року на третину

Тарифи для населення на гарячу воду та опалення у 2021 році зростуть 33%. Такі дані містить Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схвалений Кабінетом міністрів 31 травня 2021 року.

Згідно з документом, у 2022 році тарифи зростуть на 6%, у 2023 році - на 5%, у 2024 році - на 5%.

За прогнозом, тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення зростуть у 2021 році на 20%, 2022 році - на 11%, у 2023 році - на 5%, у 2024 році - на 5%.

Утримання будинків, споруд та прибудинкових територій подорожчають 2021 році на 10%, 2022 році - на 10%, у 2023 році - на 5%, у 2024 році - на 5%.