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Уряд очікує зростання тарифів на опалення та гарячу воду цього року на третину

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Україна, Вівторок 22 червня 2021 12:49
Уряд очікує зростання тарифів на опалення та гарячу воду цього року на третину Фото: тарифи на комуналку зростуть на третину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Тарифи для населення на гарячу воду та опалення у 2021 році зростуть 33%. Такі дані містить Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схвалений Кабінетом міністрів 31 травня 2021 року.

Документ розміщений на сайті Мінекономіки.

Уряд очікує зростання тарифів на опалення та гарячу воду цього року на третинуЗгідно з документом, у 2022 році тарифи зростуть на 6%, у 2023 році - на 5%, у 2024 році - на 5%.

За прогнозом, тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення зростуть у 2021 році на 20%, 2022 році - на 11%, у 2023 році - на 5%, у 2024 році - на 5%.

Утримання будинків, споруд та прибудинкових територій подорожчають 2021 році на 10%, 2022 році - на 10%, у 2023 році - на 5%, у 2024 році - на 5%.

Нагадаємо, середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за травень 2021 року зросли на 3,9%. За останній рік тарифи піднялися на 35,3%.

За даними опитування Центру Разумкова, більшість (57%) опитаних українців підтримують стримування споживчих цін і комунальних тарифів за рахунок підвищення оподаткування великого бізнесу, "олігархів", і лише 15% підтримують обмеження втручання держави в утворення цін і тарифів, виступають за те, щоб вони регулювалися ринком.

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