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Шмигаль зробив заяву про тарифи на опалення та гарячу воду: "виконуємо обіцянку"

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Четвер 02 вересня 2021 09:59
Шмигаль зробив заяву про тарифи на опалення та гарячу воду: "виконуємо обіцянку" Фото: Денис Шмигаль розповів про тарифи на опалення та гарячу воду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Тарифи на опалення та гарячу воду більше не контролюються урядом України, тому місцева влада не повинна "перегинати" з ними.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, йдеться у повідомленні Урядового порталу.

"Взимку цього року уряд підписав Меморандум з мерами міст, де обіцяв вирішити всі ці питання. Свою обіцянку ми виконуємо. Реалізація закону - це крок до оздоровлення фінансового стану теплокомуненерго та їх модернізації. Десятки мільярдів будуть компенсовані. Місцевій владі це дозволить збалансовано вирішити питання з тарифами на тепло і гарячу воду у своїх громадах. Уряд більше не встановлює відповідні тарифи, а тому дає місцевим керівникам необхідний інструмент, щоб такі тарифи були справедливими для людей", - повідомив глава уряду.

Шмигаль нагадав, що за допомогою цього Закону українські підприємства зі сфери теплоенергетики зможуть належним чином підготуватися до майбутнього опалювального сезону.

Що буде з боржниками Теплокомуненерго

Глава уряду привітав підписання Президентом України Закону №1639, який передбачає здійснення реструктуризації боргів теплокомуненерго за спожитий природний газ.

Для того, щоб процес реструктуризації запрацював якнайшвидше, Уряд схвалив Положення про територіальні комісії, які займатимуться аналізом і верифікацією обсягу боргів.

"Подивимося по кожному підприємству і кожному регіону, скільки там витрат на виробництво, скільки боргів, наскільки дійсно обгрунтовані ці борги. Відповідальність за достовірність даних лежить на керівниках підприємств. Уважно все буде перевірено, і далі вже почнеться процес реструктуризації",- резюмував прем'єр-міністр.

Як ми писали раніше, стало відомо, з якими проблемами зіткнуться місцева влада в опалювальному сезоні.

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Денис Шмигаль
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