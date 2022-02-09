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У Львові лікарі прооперували дівчинку із чотирма вадами серця: вона мріє стати балериною

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Львів, Середа 09 лютого 2022 15:15
У Львові лікарі прооперували дівчинку із чотирма вадами серця: вона мріє стати балериною У Львові провели унікальну операцію дівчинці (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові лікарі зробили надскладну операцію 7-річній дівчинці з важкими вадами серця. Зазначається, що у свій вік дівчинка важила лише 17 кг.

Про це повідомляють на сторінці Першого територіального медичного об'єднання.

Як виявили хворобу

Так, 7-річна Аня з Прикарпаття понад усе мріє стати балериною. Однак, танцювати дівчинка не могла через ваду серця, яка загрожувала її життю. Тому усі сім років дитина жила з хворим серцем і постійно приймала ліки.

Лікарі у дівчинки діагностували хворобу "Тетрада Фалло", через яку проявилися одразу чотири вади: звуження клапану легеневої артерії, зміщення аорти, збільшення правого шлуночка, а між ним і лівим шлуночком – отвір, через яку змішується кров.

У Львові лікарі прооперували дівчинку із чотирма вадами серця: вона мріє стати балериноюУ Львові прооперували 7-річну дівчинку з 4 вадами серця (facebook.com/1tmolviv)

За словами медиків, половина дітей, які народились із таки діагнозом, не доживають і до 5 років. Зокрема, все через те, що вада зазвичай пізно себе проявляє.

"Ваду в Ані виявили під час УЗД, коли вона була ще у лоні матері. Після народження до серцевої хвороби додалися ще патологія нирок, сечового міхура та кишкова непрохідність. Останню усунули завдяки операції на другий день життя маляти. Полагодити серце тоді завадили проблеми із нирками, діагностували інфекцію", - розповіли в медоб'єднанні.

Американські кардіохірурги спільно з львівськими медиками розробили для Ані програму лікування. Два тижні їй стабілізували функцію нирок, а потім зробили операцію на серці.

На щастя втручання пройшло успішно і ваду серця вдалося повністю усунути. Зараз дівчинку готують до виписування.

У Львові лікарі прооперували дівчинку із чотирма вадами серця: вона мріє стати балериноюУ Львові лікарі прооперували дівчинку із чотирма вадами серця: вона мріє стати балериноюУ Львові прооперували 7-річну дівчинку з 4 вадами серця (facebook.com/1tmolviv)

Раніше ми повідомляли, що у Львові прооперували дівчинку з рідкісним захворюванням.

Також ми писали, що під Львовом народилися унікальні двійнята.

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