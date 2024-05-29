Нужно ли военнообязанным до 25 лет обновлять данные: объяснение Минобороны
Все военнообязанные в Украине должны обновить свои учетные данные. Речь идет о гражданах в возрасте от 18 до 60 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.
Напомним, в Украине снизили призывной возраст мужчин с 27 до 25 лет. Однако это не освобождает мужчин до 25 лет от обновления персональных данных.
По закону о мобилизации, все военнообязанные в возрасте от 18 лет обязаны обновить свои военно-учетные данные. Сделать это следует до 16 июля 2024 года.
Уточнить персональные данные через мобильное приложение "Резерв+" или лично в территориальных центрах комплектации (ТЦК) или центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).
Новый закон о мобилизации
18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Документ регулирует некоторые процессы мобилизации, условия отсрочки и бронирования, выплаты военным.
Также, по новому закону, военнообязанные должны обновить свои данные, даже если они находятся за границей. Для этого Минобороны запустило электронный кабинет военнообязанного (мобильное приложение "Резерв+").
Важно, что обновить данные можно не только в ТЦК или онлайн, но и в ЦПАУ.
Директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай интервью РБК-Украина рассказала, как украинцы обновляют военные данные через ЦПАУ и в каких случаях все же придется обратиться в ТЦК.
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