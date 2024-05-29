Нужно ли военнообязанным до 25 лет обновлять данные: объяснение Минобороны

Все военнообязанные в Украине должны обновить свои учетные данные. Речь идет о гражданах в возрасте от 18 до 60 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Напомним, в Украине снизили призывной возраст мужчин с 27 до 25 лет. Однако это не освобождает мужчин до 25 лет от обновления персональных данных.

По закону о мобилизации, все военнообязанные в возрасте от 18 лет обязаны обновить свои военно-учетные данные. Сделать это следует до 16 июля 2024 года.

Уточнить персональные данные через мобильное приложение "Резерв+" или лично в территориальных центрах комплектации (ТЦК) или центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).