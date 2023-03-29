В 65 лет выглядит на 40: мужчина поделился секретами, которые помогают ему сохранить молодость

Британцу Уэйну Лилу 65 лет, но большинство людей считают, что ему около 40 лет, а его старшего сына принимают за брата. Мужчина поделился своими секретами, которые позволяют ему выглядеть на треть возраста младше.

Как в 65 лет выглядеть на 40

Уэйн рассказал, что был "три месяца на периодической голодовке" и это дало хороший эффект. Он советует другим тоже придерживаться такого режима.

"Нет никакого плана питания, ограничений или стресса во время диеты. Это научит вас самодисциплины при употреблении пищи", - объяснил он.

Уэйн призвал людей держаться как можно дальше от большинства энергетических напитков и рассказал, что он никогда бы их не употреблял. Также советует избегать хот-догов и некоторых уличных ресторанов быстрого питания.

"Когда вы читаете список ингредиентов, которые входят в состав их пищи, это звучит больше как научная статья, чем рецепт", - говорит мужчина.

Уэйн советует людям отказаться от хот-догов, энергетических напитков и еды из ресторанов быстрого питания (фото: Wayne Leal)

Какие "ритуалы" соблюдает мужчина

Мужчина рассказал, что каждое утро чистит зубы, прижавшись спиной к стене.

"Это напоминает мне, что нужно стоять выпрямлено и иметь положительное отношение к жизни и к себе", - объясняет Уэйн.

Также он советует делать приседания каждый день, потому это что отличный способ нарастить силу. Ведь регулярные занятия спортом помогают выглядеть моложе.

"Это помогает сжечь больше калорий, избежать травм, укрепить мышцы, улучшить баланс и выпрямить спину", - добавил он.

Уэйн недавно опубликовал свою книгу "Мета-возраст", где рассказал, как продлить здоровый, активный средний возраст и сократить старость. В ней автор объясняет, что ему удается выглядеть моложе, благодаря образу жизни, диете, физическим упражнениям, одеждой и поддержкой дружбы между поколениями.

Уэйн каждый день выполняет физические упражнения (фото: Wayne Leal)

Несколько лет назад Уэйн поставил перед собой задачу заниматься йогой ежедневно по 20 минут в течение 21 дня.

Сейчас он работает тренером и старшим инструктором по йоге. Мужчина отмечает, что физические упражнения есть решающим фактором и что людям, которые хотят выглядеть моложе, нужно пересмотреть свои привычки, чтобы по-новому подойти к другому этапу жизни.