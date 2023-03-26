Эти пищевые привычки после 50 лет разрушают ваше тело. Откажитесь от них ради здоровья

Некоторые правила питания являются общими для людей в любом возрасте - это сбалансированный белками, жирами и углеводами рацион, соблюдение дневной нормы калорий и правильного питьевого режима. Впрочем, после 50 лет в организме начинаются биологические процессы, требующие от нас уже большей внимательности к питанию.

О том, от каких пищевых привычек следует избавиться после 50 лет, чтобы быть здоровым, пишет ресурс Eat This, Not That .

Не следите за размером порций

Люди старше 50 лет уже легче набирают вес, потому что с возрастом теряют мышечную массу тела, что замедляет метаболизм, утверждает Лиза Янг, член медицинского экспертного совета.

"Важно следить за размером порций, потому что большие порции содержат больше калорий, чем маленькие, и могут способствовать перееданию", - говорит эксперт.

Пропуск пищи

Привычка пропускать пищу может легко остаться незамеченной, особенно если вы опаздываете или очень заняты. Однако эта привычка вредна для здоровья.

"Пропуск приема пищи (особенно завтрака) может способствовать повышению резистентности к инсулину, потому что длительный период времени без пищи, а затем съедение большого количества пищи одновременно может способствовать большим колебаниям уровня сахара в крови в течение дня", - говорит Стефани Гнатюк, диетолог, специалист в области правильного питания.

"Люди, пропускающие завтрак и/или обед, с большей вероятностью будут потреблять лишние калории поздно днем и вечером, что также может способствовать увеличению веса", - отмечает Стефани.

Она советует есть три раза в день, когда есть возможность. Если вы знаете, что вам предстоит напряженный день, стоит подготовить что-то заранее, чтобы вы могли взять это с собой в дорогу.

Не получаете достаточно белка

Получение достаточного количества белка в рационе важно в любом возрасте, но крайне необходимо для тех, кому за 50.

"Белок является ключевым для поддержки мышечной массы, которая нужна для здорового старения. Поскольку уменьшение мышечной массы происходит с возрастом, потребность в белке растет, когда мы стареем", - отмечает Гнатюк.

На самом деле, согласно журналу Американского колледжа питания, белковая ткань тела уменьшается на 10% до тех пор, пока человек достигнет 70 лет.

Гнатюк предлагает включать источник белка в каждый прием пищи, например яйца, греческий йогурт, рыбу, птицу, тофу или бобы.

Недостаточное количество клетчатки

Клетчатка является еще одним важным питательным веществом для поддержания здорового питания.

По словам Гнатюк, клетчатка играет важную роль в здоровье нашей пищеварительной системы, обеспечивает сытость после еды и помогает снизить скачки уровня сахара в крови после еды.

Одно исследование выявило, что пищевые волокна также могут уменьшить воспаление, которое приводит к старению мозга, следовательно, способствовать улучшению когнитивного здоровья с возрастом.

Однако, несмотря на то, что клетчатка является необходимой частью здорового образа жизни, многие не получают ее в достаточном количестве ежедневно.

"Чтобы достичь целевого количества клетчатки, примите за привычку включать фрукты и/или овощи во время каждого приема пищи и чаще отдавайте предпочтение цельнозерным, а не белым или очищенным зернам", - говорит Гнатюк.

Употребление слишком много продуктов, которые провоцируют воспаление

С возрастом следует ограничить употребление газированных и сладких напитков, обработанных хлебобулочных изделий, таких как печенье и пирожные, рафинированных углеводов, таких как белый хлеб и обработанного мяса.

Воспаление в организме может привести к ряду болезней. В частности, к болезням почек, может спровоцировать неалкогольную жировую болезнь печени, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак.

Потребление продуктов с высоким содержанием клетчатки может помочь снизить воспаление в организме.