В 65 років виглядає на 40: чоловік поділився секретами, що допомагають йому зберегти молодість

Британцю Уейну Лілу 65 років, але більшість людей вважають, що йому близько 40 років, а його старшого сина сприймають за брата. Чоловік поділився своїми секретами, які дозволяють йому виглядати на третину віку молодше.

Як в 65 років виглядати на 40

Уейн розповів, що був "три місяці на періодичному голодуванні" і це дало гарний ефект. Він радить іншим теж дотримуватись такого режиму.

"Немає ніякого плану харчування, обмежень чи стресу під час дієти. Це навчить вас самодисципліни при споживанні їжі", - пояснив він.

Уейн закликав людей триматися якомога далі від більшості енергетичних напоїв і розповів, що він ніколи б їх не вживав. Також радить уникати хот-догів та деяких вуличних ресторанів швидкого харчування.

"Коли ви читаєте список інгредієнтів, які входять до складу їхньої їжі, це звучить більше як наукова стаття, ніж рецепт", - говорить чоловік.

Уейн радить людям відмовитись від хот-догів, енергетичних напоїв та їжі із ресторанів швидкого харчування (фото: Wayne Leal)

Яких "ритуалів" дотримується чоловік

Чоловік розповів, що щоранку чистить зуби, притиснувшись спиною до стіни.

"Це нагадує мені, що потрібно стояти випрямлено і мати позитивне ставлення до життя та себе", - пояснює Уейн.

Також він радить робити присідання щодня, бо це чудовий спосіб наростити силу. Адже регулярні заняття спортом допомагають виглядати молодше.

"Це допомагає спалити більше калорій, уникнути травм, зміцнити м'язи, покращити баланс і випрямити спину", - додав він.

Уейн нещодавно опублікував свою книгу "Мета-вік", де розповів, як продовжити здоровий, активний середній вік і скоротити старість. У ній автор пояснює свій молодий вигляд способом життя, дієтою, фізичними вправами, одягом і підтримкою дружби між поколіннями.

Уейн щодня виконує фізичні вправи (фото: Wayne Leal)

Кілька років тому Уейн поставив перед собою завдання займатися йогою щодня по 20 хвилин протягом 21 дня.

Зараз він працює тренером і старшим інструктором з йоги. Чоловік наголошує, що фізичні вправи є вирішальним фактором і що людям, які хочуть виглядати молодшими, потрібно переглянути свої звички, щоб по-новому підійти до іншого етапу життя.