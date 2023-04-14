Старейший практикующий врач в мире назвал 5 правил для долгой и счастливой жизни

Американский невролог доктор Говард Такер в свои сто лет продолжает медицинскую практику, и признан "старейшим врачом в мире". Долгожитель и ветеран войны дал советы о поддержании формы для долгой счастливой жизни, рассказал о спорте и работе, а также о неравнодушии к стейку с мартини.

Доктор Такер из Кливленда родился в 1922 году, и тогда в Штатах средняя продолжительность жизни мужчин составляла 58 лет. Однако он пережил и "сухой закон", и Великую депрессию, и Вторую мировую войну, и полиомиелит с глобальной пандемией из-за COVID-19.

Как указывают данные исследования Бостонского университета, только 1 из 5 тысяч человек доживает до ста лет. В когорту счастливчиков входит и мистер Такер, врач невролог с 75-летним стажем работы, получивший в 2021-м отличие Книги рекордов Гиннеса как "Самый старый практикующий врач" в мире.

Старейший практикующий врач Говард Такер с сертификатом Книги рекордов Гиннеса, врученным в феврале 2021 года, когда ему было 98 лет и 231 день (фото: guinnessworldrecords.com)

Пять правил врача-долгожителя

Так, наряду с "хорошими генами" и "немного удачи", которые действительно "могут дать вам фору", у доктора Такера есть и другие правила, которым он следовал в течение своей жизни. Их всего пять.

1. Не сидеть без работы на пенсии

"Если вам посчастливилось сделать карьеру, которая вам нравится, и вы все еще можете работать, подумайте об отсрочке выхода на пенсию", - говорит он.

Как отмечает доктор Такер, многие люди, которые выходят на пенсию и становятся неактивными в своей повседневной жизни, подвергаются повышенному риску снижения когнитивных функций.

Кстати, сам он во время пандемии лечил пациентов 5-6 дней в неделю, а после перешел на обучение ординаторов до 3 дней в неделю. После закрытия больницы мужчина в настоящее время занимается юридической экспертизой, и параллельно ищет другую работу.

"Когда я не работаю, мне нравится проводить время со своими четырьмя детьми и 10 внуками, ходить на снегоступах и смотреть спортивные состязания Кливленда", - добавляет мистер Такер.

Говард Такер с женой, четырьмя детьми с супругами, и десятью внуками (фото: guinnessworldrecords.com)

2. Поддержание формы и физическая активность

"Плавание, бег трусцой, пешие прогулки и катание на лыжах до 80 лет сохраняли меня сильным и здоровым", - объясняет мистер Такер.

И хотя мужчина уже не катается на лыжах, и "не так активен, как раньше", он на беговой дорожке преодолевает около 5 км в быстром темпе большую часть дней в неделю.

"Исследования показали, что такая простая вещь, как 15-минутная прогулка на свежем воздухе, может снизить риск преждевременной смерти почти на 25%", - обращает внимание доктор.

Говард Такер тренируется для броска первой подачи на бейсбольном матче Cleveland Guardians против Chicago White Sox в июле 2022 года (фото: guinnessworldrecords.com)

3. Не курить

Высказываясь о курении, мистер Такер задается риторическим вопросом: "зачем кому-то хотеть вдыхать в легкие что-то, кроме свежего воздуха, когда жизнь и так коротка?"

Он вспоминает, как посещал медицинские собрания, где врачи с сигаретой во рту советовали пациентам бросить курить, потому что это "обуздает аппетит и успокоит нервы".

"Сегодня мы знаем, что курение сигарет приводит к раку, инсульту, заболеваниям периферических артерий, ишемической болезни сердца и другим легочным и сердечно-сосудистым заболеваниям", - говорит невролог.

Говард Такер (фото: guinnessworldrecords.com)

4. "Я себя не ограничиваю"

Умеренность позволяет людям жить полной жизнью, а также не дает переусердствовать, что негативно влияет на наше здоровье в долгосрочной перспективе, объясняет доктор.

"Время от времени я буду употреблять мартини и стейк "Нью-Йорк Стрип", но не каждый день", - сказал он.

Мистер Такер добавил, что его супруга замечательно готовит, и помогает придерживаться здоровой и разнообразной диеты. Так, они едят салат с каждым приемом пищи, любят такую зелень, как китайская капуста, брокколи и брюссельская капуста.

"Настоящий секрет долголетия заключается в том, что секретов нет. Но мы живем каждый день и умираем один раз, поэтому мы должны максимально использовать время, которое у нас есть", - отмечает доктор.

Говард Такер с женой Сарой на свадьбе в 1957 году (фото: guinnessworldrecords.com)

5. Не прекращайте учиться и развиваться

Врач рассказывает, что занимаясь неврологией более семи десятилетий, он был свидетелем эволюции медицины от лоботомии до новейших компьютерных методов визуализации. Говоря о прогрессе, мистер Такер добавляет, что передавая другим свои знания, старается учиться новшествам и сам.

"Мне очень нравится обучать моих ординаторов и студентов, и я многому у них учусь", - обращает внимание доктор.

Доктор Говард Такер (фото: кадр из документального фильма "Что дальше?")

Невролог Говард Такер также имеет юридическое образование, во время Корейской войны служил начальником отдела неврологии Атлантического флота.

Его 89-летняя жена Сара до сих пор занимается психоанализом и психиатрией, и ее стаж работы составляет 65 лет.