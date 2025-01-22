62-летнюю Деми Мур заподозрили в романе с младшим на 21 год известным актером

В сети завирусился ролик, на котором зафиксировано, как пара флиртует друг с другом в зале, переполненном звездами.

На записи 62-летняя Деми держит своего коллегу за руки во время разговора. Хотя лица звезды не видно, очевидно, что Эндрю внимательно смотрит ей в глаза.

Этот короткий ролик вызвал настоящий восторг у пользователей TikTok. В комментариях под видео многие пытались выяснить, что происходит на записи и почему пара так необычно держится за руки.

Пожалуйста, Боже, пусть это будет правдой! Нам нужно что-то веселое и сексуальное, несмотря на все это уродство в мире

Неужели это правда и они вместе?

Очень неожиданный союз был бы

Правда? Деми, конечно, красавица, но он же младше ее на 21 год... Хотя сейчас вроде бы всем безразлично на годы

Ого! А чего это они там кокетничают?

Некоторые предположили, что это видео является подтверждением романтических отношений между Мур и 41-летним Гарфилдом. Ранее в сети появлялись слухи, что пара уже живет вместе в доме звезды фильма "Субстанция" в Сан-Вэлли.

"Эндрю Гарфилд остановился у Деми Мур в ее доме в Сан-Вэлли. Надеюсь, это правда... Пара была бы огонь. Пришло анонимной электронной почтой, так что не могу подтвердить", - цитирует Daily Mail источник.

Эндрю Гарфилд (фото: Getty Images)

Кстати, именно Эндрю вручил актрисе награду за лучшую женскую роль на церемонии "Золотой глобус". Тогда зрители уже начали обсуждать слухи об их свиданиях.

Что известно об Эндрю Гарфилде

Эндрю Гарфилд - англо-американский актер, который начал свою карьеру в театре, прежде чем получил широкое признание благодаря кино.

Его самая большая роль - это роль Питера Паркера / Спайдермена в фильмах "Невероятный Спайдермен" (2012) и "Невероятный Спайдермен 2" (2014), что принесло ему популярность и новый уровень внимания в Голливуде.

Эндрю Гарфилд (фото: Getty Images)

Среди других значительных работ Гарфилда - роли в фильмах "Социальная сеть" (2010), где он сыграл одного из основателей Facebook Эдуардо Саверина, и "Путешественник" (2016), за который он получил многочисленные награды.

За свою карьеру он получил номинации на премию "Оскар" за роль в фильме "Призы ко Второй мировой войне" (2016), где он сыграл роль медицинского добровольца Десмонда Доса.