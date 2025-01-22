62-летнюю Деми Мур заподозрили в романе с младшим на 21 год известным актером

Прошло уже несколько недель после церемонии "Золотой глобус", но внимательные пользователи сети продолжают находить интересные детали того вечера. На этот раз в центре обсуждений оказалась Деми Мур, которая стала одной из триумфаторов премии. Ее заподозрили в романтических отношениях с актером Эндрю Гарфилдом.
Подробнее узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
В сети завирусился ролик, на котором зафиксировано, как пара флиртует друг с другом в зале, переполненном звездами.
На записи 62-летняя Деми держит своего коллегу за руки во время разговора. Хотя лица звезды не видно, очевидно, что Эндрю внимательно смотрит ей в глаза.
Этот короткий ролик вызвал настоящий восторг у пользователей TikTok. В комментариях под видео многие пытались выяснить, что происходит на записи и почему пара так необычно держится за руки.
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Некоторые предположили, что это видео является подтверждением романтических отношений между Мур и 41-летним Гарфилдом. Ранее в сети появлялись слухи, что пара уже живет вместе в доме звезды фильма "Субстанция" в Сан-Вэлли.
"Эндрю Гарфилд остановился у Деми Мур в ее доме в Сан-Вэлли. Надеюсь, это правда... Пара была бы огонь. Пришло анонимной электронной почтой, так что не могу подтвердить", - цитирует Daily Mail источник.
Эндрю Гарфилд (фото: Getty Images)
Кстати, именно Эндрю вручил актрисе награду за лучшую женскую роль на церемонии "Золотой глобус". Тогда зрители уже начали обсуждать слухи об их свиданиях.
Эндрю Гарфилд - англо-американский актер, который начал свою карьеру в театре, прежде чем получил широкое признание благодаря кино.
Его самая большая роль - это роль Питера Паркера / Спайдермена в фильмах "Невероятный Спайдермен" (2012) и "Невероятный Спайдермен 2" (2014), что принесло ему популярность и новый уровень внимания в Голливуде.
Эндрю Гарфилд (фото: Getty Images)
Среди других значительных работ Гарфилда - роли в фильмах "Социальная сеть" (2010), где он сыграл одного из основателей Facebook Эдуардо Саверина, и "Путешественник" (2016), за который он получил многочисленные награды.
За свою карьеру он получил номинации на премию "Оскар" за роль в фильме "Призы ко Второй мировой войне" (2016), где он сыграл роль медицинского добровольца Десмонда Доса.
Ранее мы писали, что Деми Мур и Маргарет Кволли воссоздали встречу своих героинь из "Субстанции".
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При написании материала использовались следующие источники: TikTok Paris Match, Daily Mail.