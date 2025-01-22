62-річну Демі Мур запідозрили у романі з молодшим на 21 рік відомим актором

Минуло вже кілька тижнів після церемонії "Золотий глобус", але уважні користувачі мережі продовжують знаходити цікаві деталі того вечора. Цього разу в центрі обговорень опинилася Демі Мур, яка стала однією з тріумфаторок премії. Її запідозрили у романтичних стосунках з актором Ендрю Гарфілдом.
Детальніше дізнайтесь у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
У мережі завірусився ролик, на якому зафіксовано, як пара фліртує одне з одним у залі, переповненому зірками.
На записі 62-річна Демі тримає свого колегу за руки під час розмови. Хоча обличчя зірки не видно, очевидно, що Ендрю уважно дивиться їй у вічі.
Цей короткий ролик викликав справжнє захоплення у користувачів TikTok. У коментарях під відео багато хто намагався з'ясувати, що відбувається на записі і чому пара так незвично тримається за руки.
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Дехто припустив, що це відео є підтвердженням романтичних стосунків між Мур та 41-річним Гарфілдом. Раніше в мережі з’являлися чутки, що пара вже живе разом у будинку зірки фільму "Субстанція" в Сан-Веллі.
"Ендрю Гарфілд зупинився у Демі Мур в її будинку в Сан-Веллі. Сподіваюся, це правда... Пара була б вогонь. Прийшло анонімною електронною поштою, тож не можу підтвердити", - цитує Daily Mail джерело.
Ендрю Гарфілд (фото: Getty Images)
До речі, саме Ендрю вручив актрисі нагороду за найкращу жіночу роль на церемонії "Золотий глобус". Тоді глядачі вже почали обговорювати чутки про їхні побачення.
Ендрю Гарфілд - англо-американський актор, який почав свою кар'єру в театрі, перш ніж отримав широке визнання завдяки кіно.
Його найбільша роль - це роль Пітера Паркера / Спайдермена у фільмах "Неймовірний Спайдермен" (2012) та "Неймовірний Спайдермен 2" (2014), що принесло йому популярність і новий рівень уваги в Голлівуді.
Ендрю Гарфілд (фото: Getty Images)
Серед інших значних робіт Гарфілда - ролі у фільмах "Соціальна мережа" (2010), де він зіграв одного з засновників Facebook Едуардо Саверіна, та "Мандрівник" (2016), за який він отримав численні нагороди.
За свою кар'єру він отримав номінації на премію "Оскар" за роль у фільмі "Призови до Другої світової війни" (2016), де він зіграв роль медичного добровольця Десмонда Доса.
Раніше ми писали, що Демі Мур та Марґарет Кволлі відтворили зустріч своїх героїнь з "Субстанції".
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: TikTok Paris Match, Daily Mail.