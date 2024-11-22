7 секретов молодости суперзвезды Деми Мур, которая в 62 года выглядит на 40
Деми Мур, которую еще называют легендой Голливуда, кажется, стареть не собирается. 62-летняя звезда выглядит на 40 лет без всякого фотошопа и фильтров.
Что делает Деми Мур для того, чтобы выглядеть неотразимо, - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
7 секретов молодости Деми Мур
62-летняя Деми Мур увлекает своим молодым и свежим видом, что является результатом комплексного подхода к уходу за собой. Ее секреты молодости включают баланс между физическим здоровьем, правильным питанием, уходом за кожей и психологическим комфортом. Вот основные составляющие ее красоты:
Сбалансированное питание
Деми соблюдает здоровый рацион с акцентом на свежие фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и нежирный белок. Она ограничивает сахар и рафинированные углеводы, предпочитая натуральные продукты. Также актриса употребляет много воды для поддержания гидратации кожи.
Деми Мур 62 года (фото: instagram.com/demimoore)
Уход за кожей
Кладка регулярно использует качественные средства по уходу за кожей, в частности увлажняющие кремы и сыворотки с антиоксидантами. Она не пренебрегает защитой от солнца, всегда применяя солнцезащитные средства. Деми также известна своей любовью к природному макияжу или его отсутствию, что дает коже отдых.
Физическая активность
Актриса регулярно занимается йогой и пилатесом, что помогает поддерживать гибкость, силу и хорошую осанку. Также она посещает тренажерный зал, комбинируя кардиотренировку и силовые упражнения.
Звезда ухаживает за кожей очень тщательно (фото: instagram.com/demimoore)
Ставка на ментальное здоровье
Деми Мур отмечает важность внутренней гармонии. Она практикует медитацию и техники глубокого дыхания, помогающие бороться со стрессом.
Баня и детокс
Деми является поклонницей очистных процедур, в том числе посещение сауны и бани. Она верит, что такие практики улучшают кровообращение, очищают организм и способствуют здоровому виду кожи.
Уход за волосами
Ее длинные блестящие волосы являются результатом регулярного увлажнения и питания натуральными маслами.
Звезда поражает молодостью и красотой (фото: instagram.com/demimoore)
Любовь к себе
Мур подчеркивает, что настоящая красота начинается с любви к себе. Она принимает свой возраст и не боится стареть, что придает ей уверенность и шарм.
Такой подход Деми Мур к своему телу и душе является ярким примером того, как осознанный уход может поддерживать молодость и красоту даже в зрелом возрасте.
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В материале использованы источники – Daily Mail, Elle.ua, Mirror.
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