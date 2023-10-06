60-летняя украинка перечислила 2 миллиона "другу" с сайта знакомств: детали схемы

Детали схемы

По словам женщины, около двух месяцев назад на одном из сайтов знакомств ей написал иностранец по имени Эрик, представившийся якобы работающим в Сирии врачом-хирургом.

"Между ними завязалось тесное общение, после чего мужчина сообщил, что хочет выехать из Сирии, но для этого ему нужна финансовая помощь", - говорится в сообщении.

Потерпевшая согласилась помочь и сначала перечислила более 30 тысяч гривен на неизвестный счет. После чего он снова попросил о помощи: якобы ему нужны деньги для покупки авиа-билетов и оформления разнообразных документов для выезда из-за границы.

Поэтому доверчивая женщина снова перечислила на неизвестные банковские счета более 2 миллионов гривен. Потом она поняла, что ее обманули, поэтому обратилась за помощью в полицию.

По этому факту полицейские открыли уголовное производство по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

В полиции призвали никогда не следовать указаниям незнакомых или малознакомых лиц, связанных с переводом средств на неизвестные счета.

Как не попасть в ловушку мошенника

Внимательно просмотрите профиль

Мошенники, как правило, используют снимки моделей, которые могут быть созданы для продажи конкретного товара. Именно поэтому следует недоверчиво относиться к новым знакомым, у которых фото в профиле на одну тематику, например, с напитками или электроникой.

Не доверяйте всем словам нового знакомого

Основным признаком онлайн-мошенничества является слишком быстрое развитие отношений. Обещания и признание в любви в течение первых нескольких часов общения с новым знакомым должны вызывать подозрения.

Мошенники манипулируют и пытаются любыми способами завоевать ваше доверие.

Постоянные отказы встретиться должны насторожить

Мошенники часто выдают себя за профессионалов, которым приходится работать за границей в течение длительного времени, например военных, врачей или дипломатов. Таким образом, им легче придумать оправдание, когда вы захотите встретиться лично.

Каждый раз, когда вы попытаетесь запланировать встречу, у таких мошенников будет новое оправдание.

Не присылайте деньги новым знакомым

Через некоторое время после знакомства мошенники могут попросить одолжить деньги. Обычно злоумышленники сначала просят небольшую сумму на ремонт автомобиля или на покупку лекарства. Но со временем они будут увеличивать сумму, часто придумывая новые истории.