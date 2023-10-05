Обещают большую зарплату: украинцев предупредили о новой схеме мошенников
Мошенники постоянно придумывают новые схемы обмана, чтобы выманить у людей деньги. Украинцев предупреждают о фейковых работодателях, которых можно встретить при поиске работы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост пользователя Евгения Фурсикова на сайте LinkedIn.
Дели схемы
По словам пользователя, из-за непростой ситуации на рынке IT многие граждане вынужденно перешли на дистанционную работу, ведь конкуренция в сфере зашкаливает. Однако этим пользуются мошенники.
Они придумали схему, а именно создали фейковую компанию "Skinnet Web agency". Сначала рекрутер дает тестовое задание, далее приглашают на собеседование, однако в последний момент якобы срывается из-за болезни руководителя.
Далее рекрутер говорит, что кандидат хорошо справился с заданием. Договор содержит много привлекательных моментов, в частности, зарплату, которую хочет кандидат. При этом человеку вроде бы предоставляют мощный ноутбук, за который нужно внести страховой взнос.
Отправлять средства категорически не стоит, ведь ни в интернете, ни по указанному адресу такой компании нет. В результате можно потерять немалую сумму.
Как уберечься
Для того, чтобы минимизировать шансы обмана при поиске работы, придерживайтесь следующих советов:
- не переводите деньги за трудоустройство
- ищите информацию о компании в интернете, посмотрите сайт, почитайте отзывы
- не передавайте личные данные и номера банковских карт неизвестным лицам
- не регистрируйтесь и не проходите верификацию на неизвестных сайтах
- внимательно проверяйте и вводите адрес сайта компании или имя пользователя социальных сетей, с которыми ведете переговоры о работе
- включайте критическое мышление, если вакансия или поведение рекрутера вызывает у вас подозрение или сомнения
Важно помнить, что честные работодатели открыто говорят о себе и дают необходимую информацию. Если вам предлагают высокую зарплату без знаний и опыта работы - это могут быть мошенники.
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