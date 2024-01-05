6 привычек, которые приводят к неприятному запаху в доме

Все стремятся к тому, чтобы в доме всегда было чисто и пахло свежестью. Но иногда бывает, что неприятный запах неожиданно появляется в квартире. К этому приводят некоторые ошибки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real Simple .

Не часто выносите мусор

Одним из самых больших причин неприятного запаха в доме является гниение пищи в мусорнике.

Прежде чем положить новый мешок следует хорошо почистить мусорное ведро. Нанесите моющее средство на бумажное полотенце и протрите ведро.

Не моете холодильник

Пространство, которое часто не моют - это внутренняя часть холодильников. Небольшие разливы, утечка из пищевых контейнеров или просто еда с просроченным сроком годности могут стать причинами неприятного запаха.

Чтобы правильно очистить холодильник, лучше вынуть все полки и вымыть их горячей водой с моющим средством. Затем протрите внутренние стенки устройства смесью уксуса, пищевой соды и воды.

Неприятный запах на полотенцах

Избыток влаги на полотенцах может вызвать развитие плесени и бактерий. Хорошо выстирайте полотенца с помощью моющего средства, уксуса или пищевой соды при высокой температуре.

Кроме того, маленькие ванные комнаты могут быть питомником плесени. Если есть окно, старайтесь держать его открытым, когда вы не принимаете душ.

Не делаете генеральной уборки

Если в доме появился неприятный запах, то возможно нужно провести генеральную уборку. Пыль - это смесь бактерий, отмерших клеток кожи, пыльцы, грязи и других вещей, которые могут создавать затхлый запах.

Не очищаете обувь

Когда вы носите обувь, ваши ноги активно потеют, влага задерживается внутри обуви. Впоследствии бактерии начинают активно размножаться, и это может вызвать неприятный запах.

Еще одна причина, по которой обувь может пахнуть, состоит в том, что она не проветривается должным образом. Если вы носите одну и ту же обувь каждый день и не даете ей возможности высохнуть, это может привести к накоплению влаги и бактерий.

Плохая гигиена может способствовать появлению неприятного запаха. Поэтому следует часто очищать обувь.

Домашние животные

Как бы вы ни любили своих пушистых друзей, их природные запахи обычно неприятны. Иногда ваш дом просто пахнет вашей собакой или котом.

Поэтому следует часто мыть домашних животных, чтобы не возникало таких проблем.