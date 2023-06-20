Что нельзя одалживать соседям, чтобы не навлечь беду: 6 запрещенных предметов

Соседи часто становятся хорошими друзьями, которые при необходимости могут одолжить некоторые вещи. Однако одалживать можно далеко не все.

Какие вещи нельзя отдавать, чтобы не навлечь беду - читайте на Styler ниже.

Деньги

Существует примета, которая предупреждает, что нельзя одолжить кому-то последние деньги - до неприятностей и нищеты.

Однако, если взаймы просит богатый человек, то при возвращении он также поделится своим успехом.

Также нельзя давать деньги в ночь на понедельник перед большим праздником или в день рождения ребенка.

Кроме того, если кто-то в семье отправился в дальнюю дорогу, не дайте и не берите взаймы деньги.

Хлеб и соль

Согласно примете, нельзя одолжить кому-то последний кусок хлеба, иначе придет безденежье в семью.

Также не передавайте его через порог или после заката, иначе ждите недоразумений в семье.

Если брать соль взаймы, то можно привлечь проблемы в семье или на работе. Важно, если одолжили кому-то соль, не берите ее обратно.

Одежду

Одежда сохраняет в себе энергетику владельца. Одалживайте его только в тех случаях, когда вы знаете, что человек имеет благие намерения.

Это может быть кто-нибудь из близких или родных. Если человеку одежда очень нужна, возьмите за нее несколько копеек.

Посуда

Посуда накапливает энергетику жилья и семьи. Не храните битое кухонное оборудование, иначе судьба будет разбита.

Не одалживайте посуду для похорон.

Веник

Этот предмет обладает мощной энергетикой. Если одолжить его кому-то, то дом останется без защиты и придут неприятности.

Сахар

Вместе со сладкими кристаллами дом может покинуть и семейное счастье, появится недоразумение между членами семьи, отношения ухудшатся. Так что соседям стоит отказать в такой просьбе или дать закрытую упаковку.