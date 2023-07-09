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Как распознать плохих хозяев: эти вещи в доме их выдают

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Воскресенье 09 июля 2023 18:01
Как распознать плохих хозяев: эти вещи в доме их выдают Что в доме указывает на плохих хозяев (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Многие, когда приглашают в дом гостей, хотят произвести только положительное впечатление и предварительно убирают. Можно зайти в дом и сразу сформировать окончательное мнение о хозяевах дома.

Какие признаки указывают на плохих хозяев дома - читайте ниже.

Дверные ручки

При уборке обязательно нужно уделять внимание розеткам, выключателям и дверным ручкам.

Важно помнить, что на ручках скапливается много бактерий, а особенно на ведущих в санузел.

Техника

Если гаджеты в пыли, жирных пятнах - это сразу выдаст неряшливость хозяина техники.

Домашние растения

Если на комнатных цветах появились сухие листья и много пыли, а сами растения выглядят не очень, то это сразу увидят гости и сделают выводы о хозяевах.

Аккуратные и здоровые растения украсят любое помещение, сделают его более комфортным.

Посуда

Если закуски готовы, то подать их лучше в хорошей посуде, а не той, в которой блюда готовились. Важно при этом, чтобы на тарелках не было сколов, трещин, в которых скапливаются микробы.

Жалюзи

На них часто накапливаются пыль и грязь, поэтому при уборке важно обращать на них внимание. Если времени для этого постоянно нет, лучше заменить их обычными шторами.

Несвежие полотенца

Все полотенца в доме должны быть чистыми, мягкими и приятно пахнуть. Если на них появились старые жирные пятна, которые не выводятся, то полотенца следует выбросить.

Грязь в труднодоступных местах

Хороших хозяев "выдаст" отсутствие пыли на книжных полках, кухонном гарнитуре и картинах. Еще одним признаком того, что за домом хорошо следят, станут вымытые вентиляционные решетки и розетки.

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