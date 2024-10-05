6 типов вещей, которые обязательно нужно стирать вывернутыми наизнанку

Каждый раз, когда мы бросаем одежду в стирку, думаем о том, как ее очистить, не причинив вреда ткани. Эксперты по стирке утверждают, что некоторые вещи лучше стирать вывернутыми наизнанку.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, со ссылкой на материал издания Better Homes and Gardens , какие именно вещи нуждаются в таком подходе.

Почему лучше стирать одежду наизнанку

Стирка одежды с изнаночной стороны помогает защитить ее от потери цвета, что особенно важно для темной и яркой одежды. Это также позволяет более эффективно отмывать следы контакта с телом.

Кроме того, вещи с бисером или другими украшениями, а также с деликатными пуговицами лучше стирать вывернутыми, чтобы защитить декор и волокна от повреждений.

Темная одежда, включая деним

Черная и темная одежда, включая темный деним, со временем выцветает из-за воздействия воды и моющих средств. Трение о другие вещи в барабане машины также способствует потере цвета, поэтому стирка таких вещей наизнанку поможет сохранить яркость.

Кроме того, темную одежду следует стирать в холодной воде и использовать цикл сушки без нагрева. Если сушите вещи на воздухе, избегайте прямого солнечного света, чтобы ткань не выгорала.

Яркие и принтованные ткани

Яркие вещи и ткани с принтами также подвержены выцветанию из-за многократного воздействия воды, моющих средств и трения. Выворачивание таких вещей наоборот перед стиркой помогает сохранить их цвет и узоры. И не забывайте о правиле холодной стирки и деликатной сушки.

Яркие вещи обязательно нужно выворачивать при стирке (фото: Freepik.com)

Пижамы, нижнее белье и носки

Как и спортивная одежда, внутренняя часть любой нательной одежды - это место с высокой концентрацией загрязнений от тела. Чтобы тщательно очистить эти вещи, их следует выворачивать перед стиркой.

Это также поможет защитить деликатные ткани, такие как тонкий хлопок, от образования колтунцев и предотвратить повреждение декоративных элементов, таких как пуговицы или вышивки.

Одежда, загрязненная потом и дезодорантом

Если на вашей одежде есть заметные пятна от пота или дезодоранта, это прямая причина вывернуть его перед стиркой. Кроме того, если хотите предотвратить появление таких пятен, стирать вещи лучше именно так.

Спортивная одежда

Спортивная одежда требует стирки наизнанку, поскольку именно эта сторона контактирует с потом и кожным жиром, который необходимо тщательно вымыть. Это обеспечивает более глубокую очистку и помогает сдержать рост бактерий, вызывающих неприятный запах. И, конечно, правило сохранения цвета здесь тоже актуально.

Спортивную одежду нужно выворачивать для лучшей отчистки внутреннего слоя ткани (фото: Freepik.com)

Нежные ткани, склонные к образованию катышков или зацепок

Выворачивание одежды наизнанку может защитить деликатные ткани, уменьшая их трение о более грубые вещи или фурнитуру. Для наилучшего эффекта деликатную одежду также следует класть в защитный мешок и не стирать вместе с грубыми вещами, такими как свитера или джинсы.

Не забывайте выворачивать свою одежду перед стиркой - это маленький, но очень эффективный трюк, который поможет сохранить ваши вещи в хорошем состоянии и значительно продлить их жизнь.