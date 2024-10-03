Не совершайте эту ошибку! Какие вещи категорически нельзя стирать при 60 градусах

Температурные режимы 40 и 60 градусов наиболее популярны среди хозяек во время стирки одежды. Однако важно знать, что некоторые вещи нельзя стирать при такой температуре, они могут потерять свои свойства или даже испортиться.

РБК-Украина (проект Styler) рассматривает, какие именно вещи не стоит стирать при 60 градусах, и какие ткани следует стирать на других режимах.

Какие вещи нельзя стирать при 60 градусах

Некоторые виды тканей просто не переносят высокой температуры. Вот четыре вида материалов, которые не стоит стирать при 60 градусах:

Синтетика: такая ткань теряет форму и цвет вне зависимости от длительности стирки. Оптимальная температура для синтетики - 30-40 градусов.

такая ткань теряет форму и цвет вне зависимости от длительности стирки. Оптимальная температура для синтетики - 30-40 градусов. Батист, бамбук, поплин: эти ткани, хоть и выглядят хорошо сразу после стирки, начинают быстрее изнашиваться при высокой температуре. Оптимально стирать их при 40 градусах.

эти ткани, хоть и выглядят хорошо сразу после стирки, начинают быстрее изнашиваться при высокой температуре. Оптимально стирать их при 40 градусах. Шелк: шелковые изделия категорически нельзя подвергать воздействию высоких температур. Лучше стирать при 30 градусах, чтобы сохранить их нежность и упругость.

шелковые изделия категорически нельзя подвергать воздействию высоких температур. Лучше стирать при 30 градусах, чтобы сохранить их нежность и упругость. Тюль, вискоза, кружево, шерсть: эти материалы могут растянуться или "сесть".

Поэтому следует стирать их при температуре не выше 30 градусов и продолжительностью стирки не более 50 минут.

Если вы сомневаетесь, можно стирать конкретную вещь при 60 градусах, лучше не рисковать и выбирать более низкий температурный режим.

Что можно стирать при 60 градусах

Есть такие вещи, для которых стирка при 60 градусах не вредна.

Детская одежда из натуральных тканей: температура 60 градусов поможет эффективно уничтожить бактерии, которые могут находиться на одежде, и поэтому оптимальна для стирки детских вещей.

Джинсы: их тоже можно стирать при 60 градусах, но это должен быть максимальный порог, иначе они могут "сесть".

Относительно трусов важно обращать внимание на состав ткани. Синтетику лучше стирать при температуре 30-40 градусов, а вот натуральный хлопок выдерживает стирку при 60 градусах (для белого даже возможно стирать при 90 градусах).

Температура стирки зависит от типа ткани одежды (фото: Freepik.com)

Как стирать постельное белье при 60 градусах и что делать с полотенцами

Чтобы выяснить, можно стирать постельное белье при 60 градусах, важно понимать, из какой именно ткани оно сделано.

Лен и белый хлопок: выдерживают температуру от 60 градусов и выше.

Обычный хлопок, бязь, сатин, поплин: оптимально стирать при температуре не выше 40 градусов.

Таким образом, прежде чем загрузить белье в стиральную машину, обязательно проверьте этикетку на изделии и ознакомьтесь с составом ткани.

Что касается полотенец, то белые полотенца можно стирать при температуре до 90 градусов, а для цветных максимально допустимый порог - 60 градусов.

Хлопковые полотенца "любят" горячую стирку, поэтому при 60 градусах с ними ничего плохого не произойдет.