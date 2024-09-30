4 необычных предмета, которые опытные хозяйки кладут в стиральную машину
Современные хозяйки всегда ищут новые способы улучшить процесс стирки и сделать его более эффективным. Некоторые уловки могут быть совершенно неочевидными, однако очень полезными.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о четырех необычных предметах, которые добавляют в стиральную машину для достижения лучших результатов.
Теннисные мячи: ваши помощники в стирке
Использование теннисных мячей в стиральной машине может оказаться очень полезным. Эти мячи помогают избежать смятия одежды и слипания пуха во время стирки. Они механически разбивают комья пуха, сохраняя вашу верхнюю одежду в отличном состоянии.
Для эффективной стирки рекомендуется использовать два или три теннисных мяча. Они взаимодействуют с одеждой, помогая предотвратить сминание и разглаживая пух или перо. Лучше всего использовать новые или чистые теннисные мячи, чтобы избежать загрязнений.
Каштаны: натуральное моющее средство
Каштаны - это еще один необычный предмет, который может помочь в стирке. Они действуют как натуральное моющее и пенообразующее средство. Если вы хотите стирать одежду без порошка, просто разрежьте каштаны на части, положите в льняной мешочек и добавьте в стиральную машину.
Каштаны помогают устранить жирные пятна и заботятся о чистоте вашей одежды. Помните, что их нужно подготовить перед стиркой - целый каштан не принесет никакой пользы.
Теннисные мячи могут использоваться не только на корте, но и при стирке (фото: Freepik.com)
Губки для мытья посуды: простой способ бороться с пятнами
Губки для мытья посуды - это еще один практичный предмет, который можно добавить в стиральную машину. Они не только помогают удалить волосы и ворс c одежды, но и усиливают эффект стирки. Во избежание загрязнений снимите абразивный слой губки перед использованием.
Добавьте несколько губок в барабан стиральной машины во время стирки. Когда основной цикл закончится, просто извлеките их. Это особенно эффективно при стирке джинсов и верхней одежды.
Кубики льда: неожиданный трюк для гладкости
Кубики льда могут показаться необычным выбором, но способны улучшить процесс сушки. Добавьте три-четыре кубика льда в сушилку или стиральную машину во время цикла "сушка". В течение десяти минут кубики растают, создавая влагу и эффект пара, что поможет разгладить складки на одежде.
Раньше мы писали, какие 8 вещей обычно стирают не так часто, как следует.
Читайте также, как правильно и качественно стирать вещи из льна.
При написании материала были использованы источники: издания и сайты Real Simple, Martha Stewart, Bob Vila.