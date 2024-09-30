4 необычных предмета, которые опытные хозяйки кладут в стиральную машину

Современные хозяйки всегда ищут новые способы улучшить процесс стирки и сделать его более эффективным. Некоторые уловки могут быть совершенно неочевидными, однако очень полезными.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о четырех необычных предметах, которые добавляют в стиральную машину для достижения лучших результатов.

Теннисные мячи: ваши помощники в стирке

Использование теннисных мячей в стиральной машине может оказаться очень полезным. Эти мячи помогают избежать смятия одежды и слипания пуха во время стирки. Они механически разбивают комья пуха, сохраняя вашу верхнюю одежду в отличном состоянии.

Для эффективной стирки рекомендуется использовать два или три теннисных мяча. Они взаимодействуют с одеждой, помогая предотвратить сминание и разглаживая пух или перо. Лучше всего использовать новые или чистые теннисные мячи, чтобы избежать загрязнений.

Каштаны: натуральное моющее средство

Каштаны - это еще один необычный предмет, который может помочь в стирке. Они действуют как натуральное моющее и пенообразующее средство. Если вы хотите стирать одежду без порошка, просто разрежьте каштаны на части, положите в льняной мешочек и добавьте в стиральную машину.

Каштаны помогают устранить жирные пятна и заботятся о чистоте вашей одежды. Помните, что их нужно подготовить перед стиркой - целый каштан не принесет никакой пользы.

Теннисные мячи могут использоваться не только на корте, но и при стирке (фото: Freepik.com)

Губки для мытья посуды: простой способ бороться с пятнами

Губки для мытья посуды - это еще один практичный предмет, который можно добавить в стиральную машину. Они не только помогают удалить волосы и ворс c одежды, но и усиливают эффект стирки. Во избежание загрязнений снимите абразивный слой губки перед использованием.

Добавьте несколько губок в барабан стиральной машины во время стирки. Когда основной цикл закончится, просто извлеките их. Это особенно эффективно при стирке джинсов и верхней одежды.

Кубики льда: неожиданный трюк для гладкости

Кубики льда могут показаться необычным выбором, но способны улучшить процесс сушки. Добавьте три-четыре кубика льда в сушилку или стиральную машину во время цикла "сушка". В течение десяти минут кубики растают, создавая влагу и эффект пара, что поможет разгладить складки на одежде.