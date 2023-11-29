6 работ в доме, которые лучше доверить мастеру, чтобы избежать проблем

Ремонт дома или квартиры - дело недешевое, и поэтому часто люди пытаются сэкономить на определенных работах, материалах или мебели. Но не все сбережения себя оправдывают. Иногда из-за непродуманной экономии потом приходится все перерабатывать и тратить еще больше.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real Simple .

Снос стены

Все на видео видели, что во время ремонта снос стены не такое уж трудное дело. Но в реальной жизни все совсем по-другому. Если вы не строили дом, поэтому то, что находится за этой стеной, остается загадкой.

Лучше такую работу доверить профессионалам.

Электромонтажные работы

Электромонтажные работы могут быть очень опасны и могут даже вызвать пожар.

Составьте план и получите предложения от нескольких электриков. Это убережет вас от дальнейших проблем.

Сантехника

Цены на сантехнику сейчас очень высоки. Установление сантехники лучше доверить профессионалу. Ведь один неосторожный шаг может привести к повреждению, поэтому за это вам придется платить.

Новый пол

Снять старый пол и положить новый кажется простым делом, но это достаточно интенсивная работа.

Эксперты не рекомендуют это делать самостоятельно, поскольку уборка и зачистка могут занять много времени.

Пол также стоит дорого, поэтому вы не захотите совершить ошибку, которая в конце концов может снизить стоимость вашего дома.

Установка кондиционера

Если бы установка кондиционера заключалась только в простом подключении его в розетку, тогда вам, вероятно, никогда бы не понадобился профессионал. На самом деле при монтаже привлечены многие компоненты и посторонние факторы, среди которых:

работа на высоте

опасное напряжение

острые куски металла

обеспечение тщательной герметизации

Утепление домов

Утепление фасадов и домов помогает сэкономить от 35 до 50% тепла. Утепленные дома идеально удерживают не только тепло зимой, но и прохладу летом.

Такую работу стоит доверить только профессионалам, ведь только работа будет выполнена качественно.