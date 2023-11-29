6 робіт в будинку, які краще довірити майстру, щоб уникнути проблем

Ремонт будинку або квартири - справа недешева, і тому часто люди намагаються зекономити на певних роботах, матеріалах чи меблях. Але не всі заощадження себе виправдовують. Інколи через непродуману економію потім доводиться все переробляти і витрачати ще більше.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real Simple .

Знесення стіни

Усі на відео бачили, що під час ремонту знесення стіни не така вже й важка справа. Але в реальному житті все зовсім інакше. Якщо ви не будували будинок, тому те, що знаходиться за цією стіною, залишається загадкою.

Краще таку роботу довірити професіоналам.

Електромонтажні роботи

Електромонтажні роботи можуть бути дуже небезпечними і можуть навіть викликати пожежу.

Складіть план і отримайте пропозиції від кількох електриків. Це вбереже вас від подальших проблем.

Сантехніка

Ціни на сантехніку зараз дуже високі. Встановлення сантехніки краще довірити професіоналу. Адже один необережний крок може призвести до її пошкодження, тому за це доведеться вам платити.

Нова підлога

Зняти стару підлогу та покласти нову здається простою справою, але це досить інтенсивна робота.

Експерти не рекомендують це робити самостійно, оскільки прибирання і зачистка можуть зайняти багато часу.

Підлога також коштує дорого, тому ви не захочете зробити помилку, яка зрештою може знизити вартість вашого будинку.

Встановлення кондиціонера

Якби установка кондиціонера полягала тільки в простому підключенні його в розетку, тоді вам, ймовірно, ніколи не знадобився би професіонал. Насправді при монтажі залучено багато компонентів і сторонніх чинників, серед яких:

робота на висоті

небезпечна напруга

гострі шматки металу

забезпечення ретельної герметизації

Утеплення будинків

Утеплення фасадів та будинків допомагає заощадити від 35 до 50% тепла. Утеплені будинки ідеально утримують не лише тепло в взимку, а й прохолоду влітку.

Таку роботу варто довірити лише професіоналам, адже лише тоді робота буде виконана якісно.