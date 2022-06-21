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Секретна добавка в борщ, яка зробить його в рази смачніше

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Вівторок 21 червня 2022 09:48
Секретна добавка в борщ, яка зробить його в рази смачніше Фото: Борщ стане смачніше з цим секретним інгредієнтом (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Борщ можна зварити так, що він вийде значно смачнішим, ніж зазвичай. Причому такий секретний інгредієнт є на кожній кухні.

Що додати в українську страву, щоб вона була надзвичайною - читайте ниже в нашому матеріалі Styler.

Секретний інгредієнт борщу

Досвідчені кулінари радять додати в борщ трохи цукру. Так, ви правильно прочитали.

Цей продукт додають не до готової страви, а на етапі готування засмажки з буряка, томатної пасти, або ж свіжих томатів (як ви любите).

Багато брати не варто. Буде достатньо маленької дрібки.

Чому це важливо? Річ у тім, що не завжди помідори або томатна паста є досить солодкими для страви. Однак при додаванні цукру виходить яскравіший смак.

Які ще компоненти зроблять ваш борщ неперевершеним

Додайте в бульйон корінь чи стебла селери, щоб зробити його наваристим. Також можна поекспериментувати з коріандром - в зернах для бульйону чи меленим в кінці приготування.

А ось так готує борщ неперевершений кухар Євген Клопотенко:

Раніше ми писали про несподівані добавки в борщ, які зроблять його ще смачнішим.

Також повідомлялося про грубу помилку у варінні яєць, котру допускають майже всі.

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