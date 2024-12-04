6 упражнений с гирями, которые мужчины должны выполнять часто для увеличения силы
Мужчинам следует сосредотачиваться на тренировках, развивающих силу. Гири являются мощным инструментом для достижения этой силы, поскольку они совмещают силовые и кардиотренировки.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Упражнения с гирями для мужчин разработаны таким образом, чтобы поощрять разные группы мышц. Каждая из них нацелена на разные аспекты, от формирования прочного пресса до улучшения взрывной силы и выносливости.
Приседания с гирей
Возьмите гирю и держите на уровне груди.
Приседайте, пока бедра не будут параллельны полу, держа грудь приподнятой.
Приседания с гирей (фото: кадр с видео)
Подъемы в наклоне
Сначала сделайте наклон туловищем. Далее возьмите гирю в одну руку и держите ее возле бедер. Поднимите ее к грудной клетке и опустите назад. Потом поменяйте руки после повторений.
Подъемы в наклоне (фото: кадр с видео)
Махи
Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, держа гирю обеими руками.
Поднимите гирю до уровня груди и опустите пропуская между ног. Контролируйте спуск и повторите снова движение.
Махи гирея (фото: eatthis.com)
Подъемы
Сначала поднимите гирю к плечу, затем еще раз поднимите прямо над головой.
Опустите назад, чтобы снова начать движения.
Подъемы гири над головой (фото: eatthis.com)
Прыжки с приседания
Держите гирю на уровне груди. Выполните приседания, затем подпрыгните и снова приземлимся в приседания.
Прыжки с приседаниями (фото: кадр с видео)
Боковые выпады
Держите гирю на уровне груди. Сделайте шаг в сторону и опуститесь в боковой выпад.
Вернитесь в исходное положение и сделайте шаг уже в другую сторону.
Боковые выпады из гирея (фото: eatthis.com)
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