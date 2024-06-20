Топ-6 собак с милыми хвостами-бубликами: пушистые "медвежата"
Некоторые породы собак имеют уникальную внешность, которую часто сравнивают с медвежьей. Такое сходство объясняется толстой шерстью и массивным телосложением.
При выборе такого питомца важно учесть особенности ухода за "медвежьей" внешностью: для поддержания внешнего лоска породы вам потребуется расчёсывать любимца практически каждый день, а также купать и, возможно, даже обращаться за услугами грумера.
РБК-Украина (проект Styler) собрало список из 6 пород собак, которые своим внешним видом напоминают медведей с закрученными хвостами.
Самоедская собака
- рост: 48-60 см
- вес: 16-27 кг
- темперамент: энергичные, игривые и дружелюбные, отличаются также наблюдательностью и веселым нравом
- уровень энергии: высокий
- продолжительность жизни: 12-14 лет.
Самоед - это порода шпицев, выведенная в северных странах. Сильные и умные, эти собаки были предназначены для того, чтобы охотиться, пасти оленей и возить сани в полярных экспедициях.
На сегодняшний день это игривые и ласковые питомцы, которые часто напоминают своим хозяевам северных медведей, только в уменьшенном размере. Такая аналогия возникла благодаря их густой, белоснежной шерсти и такими же пушистыми хвостами.
Самоед на выставке собак (фото: Википедия)
Щенок самоедской собаки (фото: Википедия)
Померанский шпиц
- рост: 15-18 см
- вес: 1-3 кг
- темперамент: дружелюбные, энергичные, и несмотря на свои размеры смелые и уверенные в себе
- уровень энергии: средний
- продолжительность жизни: 12-16 лет.
Сходство шпицев с настоящими медведями небольшое, но эти собаки представляют собой миниатюрные комочки мягкой шерсти и определенно напоминают плюшевых мишек.
Это уверенные в себе собаки, проявляющие много любопытства ко всему, что их окружает. Они неизменно остаются одной из самых популярных игрушечных пород вот уже много лет.
Померанский шпиц белого окраса (фото: Википедия)
Померанский шпиц окраса "триколор" (фото: Википедия)
Вольфшпиц (он же Кеескхонд)
- рост: 43-46 см
- вес: 16-20 кг
- темперамент: игривые, но при этом бдительные, а также яркие и привлекающие внимание своей энергичностью и умом
- уровень энергии: средний
- продолжительность жизни: 12-15 лет.
Кеескхонды были прозваны "народной собакой" и стали символом Партии голландских патриотов в 18 веке, поскольку они выполняли роль одновременно охранника и компаньона на первых голландских судах.
Кеескхонд, как и любой другой шпиц, больше всего напоминает плюшевого мишку. У него невероятно пушистая мордочка и маленькие, стоячие и слегка закругленные уши. Известны как симпатичная и дружелюбная, легко поддающаяся дрессировке порода собак.
"Игрушечная" порода Вольфшпиц (фото: Википедия)
Аляскинский маламут
- рост: 56-70 кг
- вес: 34-40 кг
- темперамент: игривые и дружелюбные, при этом ласковые и смелые, отличаются особой преданностью по отношению к своему хозяину
- уровень энергии: высокий
- продолжительность жизни: 10-12 лет.
Большинство людей с первого взгляда замечают, что аляскинские маламуты напоминают смесь волка и медведя. Все из-за маленьких заостренных ушей (как у их предков волков), а также большого размера и очень пушистой шерсти (что придает сходство с медведями).
Многими годами ранее, люди на Аляске использовали эту породу собак для охоты на белого медведя и других крупных животных.
Аляскинский маламут в стойке (фото: Википедия)
Аляскинские маламуты являются отличными ездовыми собаками (фото: Википедия)
Карельская медвежья собака
- рост: 48-60 см
- вес: 20-22 кг
- темперамент: независимые, территориальные животные, которые отличаются своей упорностью и храбростью, не теряя при этом осторожность
- уровень энергии: высокий
- продолжительность жизни: 11-13 лет.
Карельская медвежья собака получила свое название не из-за сходства с медведями, а из-за своей работы. Их начали заводить как домашних питомцев для отпугивания диких животных от населенных людьми территорий государственных парков.
И все же густая и плотная шерсть этой породы немного напоминает медвежью. Это не тот питомец, который будет пользоваться популярностью у большинства людей, но это преданная и смелая собака для тех, кто разбирается в породе и ее воспитании.
Карельская медвежья собака в полный рост (фото: Википедия)
Как сблизи выглядит карельская собака (фото: Википедия)
Евразийская собака
- рост: 48-60 см
- вес: 18-32 кг
- темперамент: сдержанные и спокойные собаки, отличающиеся своим умом и бдительностью
- уровень энергии: средний
- продолжительность жизни: 14 лет.
Евразиер, или же ойразиер - это особая собака, которая имеет как европейское, так и азиатское происхождение (отсюда и название породы). Это уверенный в себе, уравновешенный питомец, который не любит ничего, кроме общения со своей семьей.
Хотя евразиеры не самая крупная собака из медвежьих пород, они выделяются особой мускулистостью. А их густой мех дает сходство с медвежатами.
Из таких питомцев, если уделять достаточное количество времени на воспитание и обучение животного, получаются отличные сторожевые собаки.
Евразиер на выставке собак (фото: Википедия)
Щенок евразийской собаки нестандартного окраса (фото: Википедия)
Кстати, ранее мы публиковали топ-5 собак, поражающих интеллектом.
Смотрите также топ-6 мини-собак, идеально подходящих для квартиры и имеющих отменное здоровье.
При написании материала были использованы источники: The Spruce Pets и Википедия.