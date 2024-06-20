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Топ-6 собак с милыми хвостами-бубликами: пушистые "медвежата"

Четверг 20 июня 2024 21:20
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Топ-6 собак с милыми хвостами-бубликами: пушистые "медвежата" Породи собак, похожих на медведей (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Марина Кравченко

Некоторые породы собак имеют уникальную внешность, которую часто сравнивают с медвежьей. Такое сходство объясняется толстой шерстью и массивным телосложением.

При выборе такого питомца важно учесть особенности ухода за "медвежьей" внешностью: для поддержания внешнего лоска породы вам потребуется расчёсывать любимца практически каждый день, а также купать и, возможно, даже обращаться за услугами грумера.

РБК-Украина (проект Styler) собрало список из 6 пород собак, которые своим внешним видом напоминают медведей с закрученными хвостами.

Самоедская собака

  • рост: 48-60 см
  • вес: 16-27 кг
  • темперамент: энергичные, игривые и дружелюбные, отличаются также наблюдательностью и веселым нравом
  • уровень энергии: высокий
  • продолжительность жизни: 12-14 лет.

Самоед - это порода шпицев, выведенная в северных странах. Сильные и умные, эти собаки были предназначены для того, чтобы охотиться, пасти оленей и возить сани в полярных экспедициях.

На сегодняшний день это игривые и ласковые питомцы, которые часто напоминают своим хозяевам северных медведей, только в уменьшенном размере. Такая аналогия возникла благодаря их густой, белоснежной шерсти и такими же пушистыми хвостами.

Топ-6 собак с милыми хвостами-бубликами: пушистые &quot;медвежата&quot;

Самоед на выставке собак (фото: Википедия)

Топ-6 собак с милыми хвостами-бубликами: пушистые &quot;медвежата&quot;Щенок самоедской собаки (фото: Википедия)

Померанский шпиц

  • рост: 15-18 см
  • вес: 1-3 кг
  • темперамент: дружелюбные, энергичные, и несмотря на свои размеры смелые и уверенные в себе
  • уровень энергии: средний
  • продолжительность жизни: 12-16 лет.

Сходство шпицев с настоящими медведями небольшое, но эти собаки представляют собой миниатюрные комочки мягкой шерсти и определенно напоминают плюшевых мишек.

Это уверенные в себе собаки, проявляющие много любопытства ко всему, что их окружает. Они неизменно остаются одной из самых популярных игрушечных пород вот уже много лет.

Топ-6 собак с милыми хвостами-бубликами: пушистые &quot;медвежата&quot;

Померанский шпиц белого окраса (фото: Википедия)

Топ-6 собак с милыми хвостами-бубликами: пушистые &quot;медвежата&quot;

Померанский шпиц окраса "триколор" (фото: Википедия)

Вольфшпиц (он же Кеескхонд)

  • рост: 43-46 см
  • вес: 16-20 кг
  • темперамент: игривые, но при этом бдительные, а также яркие и привлекающие внимание своей энергичностью и умом
  • уровень энергии: средний
  • продолжительность жизни: 12-15 лет.

Кеескхонды были прозваны "народной собакой" и стали символом Партии голландских патриотов в 18 веке, поскольку они выполняли роль одновременно охранника и компаньона на первых голландских судах.

Кеескхонд, как и любой другой шпиц, больше всего напоминает плюшевого мишку. У него невероятно пушистая мордочка и маленькие, стоячие и слегка закругленные уши. Известны как симпатичная и дружелюбная, легко поддающаяся дрессировке порода собак.

Топ-6 собак с милыми хвостами-бубликами: пушистые &quot;медвежата&quot;"Игрушечная" порода Вольфшпиц (фото: Википедия)

Аляскинский маламут

  • рост: 56-70 кг
  • вес: 34-40 кг
  • темперамент: игривые и дружелюбные, при этом ласковые и смелые, отличаются особой преданностью по отношению к своему хозяину
  • уровень энергии: высокий
  • продолжительность жизни: 10-12 лет.

Большинство людей с первого взгляда замечают, что аляскинские маламуты напоминают смесь волка и медведя. Все из-за маленьких заостренных ушей (как у их предков волков), а также большого размера и очень пушистой шерсти (что придает сходство с медведями).

Многими годами ранее, люди на Аляске использовали эту породу собак для охоты на белого медведя и других крупных животных.

Топ-6 собак с милыми хвостами-бубликами: пушистые &quot;медвежата&quot;Аляскинский маламут в стойке (фото: Википедия)

Топ-6 собак с милыми хвостами-бубликами: пушистые &quot;медвежата&quot;

Аляскинские маламуты являются отличными ездовыми собаками (фото: Википедия)

Карельская медвежья собака

  • рост: 48-60 см
  • вес: 20-22 кг
  • темперамент: независимые, территориальные животные, которые отличаются своей упорностью и храбростью, не теряя при этом осторожность
  • уровень энергии: высокий
  • продолжительность жизни: 11-13 лет.

Карельская медвежья собака получила свое название не из-за сходства с медведями, а из-за своей работы. Их начали заводить как домашних питомцев для отпугивания диких животных от населенных людьми территорий государственных парков.

И все же густая и плотная шерсть этой породы немного напоминает медвежью. Это не тот питомец, который будет пользоваться популярностью у большинства людей, но это преданная и смелая собака для тех, кто разбирается в породе и ее воспитании.

Топ-6 собак с милыми хвостами-бубликами: пушистые &quot;медвежата&quot;

Карельская медвежья собака в полный рост (фото: Википедия)

Топ-6 собак с милыми хвостами-бубликами: пушистые &quot;медвежата&quot;

Как сблизи выглядит карельская собака (фото: Википедия)

Евразийская собака

  • рост: 48-60 см
  • вес: 18-32 кг
  • темперамент: сдержанные и спокойные собаки, отличающиеся своим умом и бдительностью
  • уровень энергии: средний
  • продолжительность жизни: 14 лет.

Евразиер, или же ойразиер - это особая собака, которая имеет как европейское, так и азиатское происхождение (отсюда и название породы). Это уверенный в себе, уравновешенный питомец, который не любит ничего, кроме общения со своей семьей.

Хотя евразиеры не самая крупная собака из медвежьих пород, они выделяются особой мускулистостью. А их густой мех дает сходство с медвежатами.

Из таких питомцев, если уделять достаточное количество времени на воспитание и обучение животного, получаются отличные сторожевые собаки.

Топ-6 собак с милыми хвостами-бубликами: пушистые &quot;медвежата&quot;

Евразиер на выставке собак (фото: Википедия)

Топ-6 собак с милыми хвостами-бубликами: пушистые &quot;медвежата&quot;

Щенок евразийской собаки нестандартного окраса (фото: Википедия)

Кстати, ранее мы публиковали топ-5 собак, поражающих интеллектом.

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При написании материала были использованы источники: The Spruce Pets и Википедия.

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