Кто умнее пуделя? Топ-5 собак, поражающих интеллектом

Собаки - невероятно умные животные. Наши четвероногие друзья могут изучать и реагировать на широкий спектр человеческого языка, и кажется, они также способны понимать наше настроение.

Как выбрать самого умного друга

Когда речь идет об определении, какие собаки считаются умными, а какие – не очень, все не так просто, как кажется. Тесты на интеллект собак часто основаны на желании собаки получить вкусности или игрушки, поэтому результаты могут зависеть от того, насколько собака любит лакомство.

В течение сотен лет люди выбирали собак для выполнения определенных работ, поэтому некоторые породы оказываются лучше в определенных навыках, чем другие. Например, гончие могут следовать за следами даже через несколько дней в течение сотен километров, а бордер-колли демонстрируют невероятные трюки и ловкость.

Однако некоторые породы собак очень хорошо учатся новому, включая трюки и команды.

Бордер-когда

Они – настоящие чемпионы в воспитании.

Ум, энергия и готовность к труду позволили им занять первое место в списке самых умных пород собак. Они заслужили это место на вершине благодаря рейтингу известного кинолога Стэнли Корена.

Щенок бордер-колли окрас блю-мерль (фото: Википедия)

Удивительно, но большинство бордер-когда могут выучить новую команду менее чем за пять секунд и выполнять ее в 95% случаев. Они даже умеют использовать специальный взгляд, пугающий домашний скот. Но они также могут использовать этот взгляд и на вас, чтобы попытаться забрать ваш сэндвич.

Самая умная собака в мире – бордер-коли по имени Чейзер. Она не только знает названия всех своих 1000 уникальных игрушек, она знает множество слов и приносит вещи, когда их просят. Похоже, она обладает впечатляющими способностями и интеллектом ребенка.

Бордер-колли пасет овец (фото: Википедия)

Немецкая овчарка

Немецкая овчарка – очень популярная порода собак, и это благодаря их огромному интеллекту.

Чрезвычайно адаптированные и обучающие, немецкие овчарки всегда пользуются популярностью среди военных, полиции и служб безопасности, поскольку их легко научить вынюхивать бомбы, наркотики и даже людей.

Благодаря мощному носу их часто используют в роли поисково-спасательных собак. Способность немецких овчарок учиться новому также означает, что они стали первыми собаками-поводырями.

Если вы хотите взять немецкую овчарку как своего любимца, вам следует знать, что эти собаки нуждаются в много внимания и тренировках. Они очень умны, но для развития своих способностей они нуждаются в дрессировке и активном взаимодействии с вами. Если у вас мало свободного времени для упражнений и игры, то эта порода может быть не лучший выбор для вас.

Также важно осознать, что эта порода может испытывать проблемы со здоровьем. Поэтому рекомендуется тщательно исследовать этот вопрос и покупать щенка только от заводчиков, которые имеют соответствующее разрешение и проводят тесты на здоровье.

Немецкая овчарка на горе (фото: Википедия)

Пудель

Эти собаки гораздо больше, чем обычный компаньон. Многие считают, что пудели – это не более чем пушистые модные аксессуары. Но знаете ли вы, что они являются одной из самых умных пород собак и имеют очень высокий рабочий интеллект?

Многие забывают о рабочих корнях пуделей, но на самом деле их разводили для того, чтобы доставать предметы из воды, что делает этих собак потрясающими пловцами.

Обычный пудель (фото: Википедия)

Это невероятно умная порода собак, они могут читать язык человеческого тела, а иногда даже предполагают действия своего владельца, прежде чем он заговорит или начинает жестикулировать.

Пудели известны своей большой обучающей способностью. Они с любовью принимают новые знания и всегда готовы к вызовам. Особенность этой породы состоит в том, что они гипоаллергенны, что делает их идеальными для людей с аллергией на собак.

Большой пудель красной окраски (фото: Википедия)

Черно-белый пудель, окрас "арлекин" (фото: Википедия)

Папион

Папионы – это самые умные среди игрушечных собак. Они активны и отлично подходят для роли сторожа, хотя их размер невелик. Сначала их использовали для охоты на грызунов и спасения от вредителей.

Эти маленькие собаки обладают большим интеллектом и часто побеждают на соревнованиях по послушанию. Они также активно занимаются разными видами собачьих спортивных состязаний и идеально подходят для прогулок на свежем воздухе.

Как выглядит собака породы папион (фото: Википедия)

Английский спрингер-спаниель

Английские спрингер-спаниели – это не только пушистые и дружелюбные собаки, которые всегда интересуются окружающим миром. Они тоже очень умные и врожденные спортсмены.

Эти собаки очень быстро изучают сложные трюки, которые вы только сможете придумать. Однако важно держать их на поводке во время прогулок, поскольку спаниели любят преследовать каждую птицу или грызуна, который попадет в их поле зрения.

Английские спрингер-спаниели (фото: Википедия)